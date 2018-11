Víctima de violencia en Venezuela impulsa plan para restar espacios al crimen

Luego de que dos miembros de su familia fueran víctimas de secuestros en Caracas en 2006 y 2014, el ingeniero Roberto Patiño se unió al sociólogo Leandro Buzón para crear una iniciativa que brinde a los ciudadanos alternativas para restar espacios a la violencia.

Así nació “Caracas Mi Convive” que, dijo Patiño en una entrevista con EFE, busca trabajar con personas “independientemente de su tendencia político partidista” y trata de acercarse a quienes han creído en la llamada revolución bolivariana para mostrar desde la perspectiva de sus adversarios que pueden “hacer proyectos en conjunto”.

En 2016, durante una actividad en un populoso sector del oeste caraqueño, una niña de 6 años llamada Fabiola lo haló del pantalón y le dijo: “Dame algo de comer que me estoy muriendo de hambre”, recuerda Patiño, que aseguró que esas palabras lo conmovieron y motivaron a brindar una alternativa.

Para mí no hay nada más injusto en una sociedad que un niño que no come porque no puede desarrollar todo su potencial (…) Es una urgencia que no puede esperar, sobre la cual tuvimos que abocarnos y planteamos una filosofía de corresponsabilidad, donde todos ponemos algo para que este programa funcione, detalló.