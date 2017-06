Versión Final celebra premios de sus periodistas

La excelente labor desempeñada por nuestro equipo de periodistas, reporteros gráficos y diseñadores fue distinguida por la Gobernación del Zulia y el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), que reconoció la calidad de las propuestas presentadas en sus premios.

Versión Final se complace en presentar en sus páginas a quienes más destacaron durante este año en el marco del Día Nacional del Periodista. Con menos de un año desde su creación, nuestro producto Tinta Libre ha logrado ganarse el respeto y el cariño de los lectores que aprecian su contenido original e innovador. Ganó el Premio de Periodismo Cultural Sergio Antillano, de la Gobernación.

Mónica Castro, gerente del Departamento de Innovación y Proyectos Editoriales y su equipo de trabajo se mostraron satisfechos con el reconocimiento. “Versión Final va más allá del diarismo. A través de nuestro trabajo construimos ciudadanía. Este es un estímulo para seguir creciendo y promoviendo los valores y lo que nos caracteriza como zulianos”.

El suplemento destaca por su libertad creativa. A través de sus secciones, artistas, cultores, académicos y noveles y no tan noveles escritores son proyectados. En sus páginas se labra una oportunidad de contar historias desde una perspectiva más humana y cercana. “Para nosotros también es importante dejar un aporte al periodismo como tal. Que la cultura y sus diferentes expresiones puedan crecer a través de nuestro trabajo periodístico”. Tinta Libre publicó su primera edición el 22 de julio de 2016. María José Túa, como coordinadora, Édgar Quevedo, Héctor Brito, Andrea Phillips, Viviana Navarro, Esther Luzardo y Mayli Quintero también conforman el equipo.

Julio Güerere (36)

Licenciado en Artes Mención Diseño Gráfico, egresado de la Universidad Cecilio Acosta en 2005. Fundador del diario Versión Final en 2008.

Ganó el El Zulia Ilustrado de la Gobernación del Zulia. Sus infografías en Deporte lo hicieron merecedor del premio.

“Esta es una gran satisfacción, no para mi ego, sino para mi familia. Quiero retribuirle a mis tres madres todo lo que me dieron, demostrarles que soy un hombre de bien gracias a ellas. También mis hijos me motivan. Creo que soy un ejemplo para ellos y para mis sobrinos, quienes se enamoraron de esta carrera gracias a mi trabajo. Hacer lo que hago no es más que formar parte de esa maravillosa e incomparable libertad de crear”.