Vecinos del sector Santa María tomaron las adyacencias del OSAC por falta de agua

Vecinos del Sector Santa María tomaron este sábado, las adyacencias de la Oficina del Servicio de Atención al Cliente (OSAC), para protestar por falta de agua, así como denunciar supuesta venta ilegal de este liquido vital.

Los ciudadanos manifestaron estar más de dos meses sin estabilidad en este servicio público. “En 15 días solo han entrado cuatro horas de agua en este edificio”, explicó Edgar Moreno habitante de una residencia cercana a la subestación.

A esta problemática los vecinos suman “la venta del agua que es adquirida en el OSAC”. Moreno describió que en este recinto público se forman unas “colas de bachaqueros”, vehículos privados como cisternas, “los cuales salen de allí a vender el agua”.

A esta manifestación también se incorporó Luis Arráiz, quien sostuvo lo que aparentemente ocurre en el OSAC.

El bachaqueo que se genera en la subestación es de 24 horas, esperan hasta la madrugada. Inclusive llegan camiones, apagan todas las luces de la subestación, ingresan los cisternas y descargan (…) Entra otro lo esconden por la parte de atrás, y es algo evidente, no es que no hay agua, simplemente nos recortan el tiempo de agua a nosotros o no nos envían y empiezan ellos a vender el agua, aseguró Arráiz.