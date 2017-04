Vacacionistas regresan a paso lento

Giovanny Villalobos, secretario de Gobierno, indicó que hasta este sábado un total de 400 mil personas habían retornado a sus hogares tras haber disfrutado de la Semana Mayor. Aseguró 1 millón 800 mil temporadistas se han movilizado a través de los terminales lacustres, terrestres y aéreos de la ciudad.

Ayer se esperaba mayor afluencia de personas, pero el retorno de zulianos estuvo “ ojo y disperso” según declaraciones de los propios trabajadores del Terminal de Pasajeros de Maracaibo. Elizabeth Medina, quien tiene más de 10 años trabajando en la estación, manifestó que la concurrencia bajó entre el 50 % y el 70 % durante esta temporada; “desde el año pasado se observó el poco movimiento de personas y este año el movimiento fue muy poco”. Medina, quien tiene un puesto llamado Variedades la Gran Parada, recalcó que las ventas decayeron en 70 % durante el asueto.

El gerente general de la institución, Nerio Moreno, afirmó que un total de 5.981 pasajeros se han trasladado en 541 unidades de transporte hacia distintos destino. Explicó que unos 74 mil 941 temporadistas utilizaron la terminal para salir o entrar a la ciudad. A pesar del movimiento, trabajadores y ruteros manifestaron que esta Semana Santa no trajo muchas ganancias ya que algunas rutas solo salieron una sola vez en toda la semana y por tanto no les generó los beneficios de años anteriores. Moreno agregó que ayer la movilización fue un poco mayor pero no lo que estaban esperando.

José Álvarez, quien cubre la ruta Maracaibo–Barquisimeto afirmó que la movilización estuvo pésima, ya que en toda la semana realizó tres viajes. Sentenció que el movimiento de personas para esa ruta decayó en 30 % en comparación al año 2016. Del mismo modo Ever González, listinero de las rutas para Maicao, explicó que el año 2016 fue mucho mejor en cuanto a ganancias. Se estima que la afluencia de personas decayó entre 30 y 50 % con relación al año anterior.

La noche de este domingo, el presidente Nicolás Maduro informó que esta semana viajaron 11 millones de venezolanos. Accidentes mínimos El secretario de Gobierno sostuvo que durante esta semana se observó una disminución del 65 % en accidentes viales respecto al año pasado. Asimismo, sentenció que no hubo decesos imputables al Operativo de Semana Santa Segura 2017.

El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta, destacó que el dispositivo se mantendrá hasta el próximo miércoles en 61 terminales del país y con 2.026 puntos de control.