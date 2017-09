Troncal 5 de San Cristóbal continúa trancada por derrumbes

Durante los últimos días, se han registrado en San Cristóbal, estado Táchira, fuertes lluvias generando varios derrumbes que han obstaculizado por completo el paso vehicular en la Troncal 5 de la región, la cual comunica con el estado Barinas.

A pesar de la presencia de maquinaria pesada por parte de la Gobernación del estado, usuarios de Twitter siguen denunciando que el acceso continúa cerrado y, el día de ayer, habían personas y automóviles atrapadas en la vía.

Según información de la periodista Obeysser Prada, al menos 90 personas se encuentran refugiadas en la iglesia El Piñal porque los deslizamientos de tierra le impiden llegar a sus hogares.

Asimismo, señaló que, de acuerdo con las autoridades, han sido removidos un total de seis derrumbes en la zona.

via @elPULP0: 5pm NO HAY PASO aun en via troncal 5 sector río frío pic.twitter.com/eDv12QmO1j

— Traffic TACHIRA (@trafficTACHIRA) 29 de septiembre de 2017