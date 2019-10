Transportistas zulianos amenazan con paro por falta de gasolina

Ante el complejo suministro de gasolina en la región zuliana, los transportistas no descartan un paro pues ya, según ellos, están en paro técnico.

Según Ruben Essis, presidente de la Central Sindical Noroeste de Transporte del estado Zulia, solo un 10 % de las unidades de transporte público están activas. “El otro 90% está en las filas de las estaciones de servicio o paradas en sus estacionamientos”, dijo.

Essis aclara que los diferentes gremios de transportistas se concentrarán en Maracaibo para pronunciarse, además del combustible, “por los atropellos de las autoridades”, reseñó Radio Fe y Alegría Noticias.

La situación es reafirmada por otros choferes del estado.

“Esto es injusto. Dejas de trabajar hasta 3 días por hacer una cola. El guardia mete a todos sus amigos y cuando llega tu turno, ya no hay gasolina”, dice Ausberto Pérez, chofer de San Francisco.

“Yo tengo 2 días en la cola; vengo a la casa a comer y me voy otra vez. Allá se queda el hijo mío y nos turnamos para estar pendientes. Pero a veces, los guardias son muy abusivos, como uno se molesta porque ellos hacen lo que les da la gana con los cupos, entonces nos llevan los buses y nos exigen dinero”, agrega Norberto Rincón, chofer de Cabimas.

El sindicalista explica que “no es factible” discutir una tarifa única del pasaje urbano y refiere que el costo que han recomendado es de 3 mil bolívares.

Sin embargo, rutas como Bella Vista, 5 de Julio, San José y Socorro, en Maracaibo, cobran 5 mil bolívares, un precio que los ciudadanos consideran “depravado”.

“Ellos cobran lo que les da la gana. Aquí en el Zulia no hay ley. Primero los billetes, ahora y que 4 mil o 5 mil. Si ganáramos fácil el efectivo, pero no, ellos no son los únicos que sufren la situación”, expresa Alcira Méndez, habitante de la Curva de Molina, al oeste de Maracaibo.