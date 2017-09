Transportistas solicitan aumento del pasaje

Luego de que los directivos del transporte público anunciaran, el pasado 5 de septiembre, que liberarían el precio del pasaje en vehículos por puesto, la tarde de este martes, las 15 agrupaciones que conforman el Directorio Único de Transporte del Zulia (Dutrez) presentaron la petición escrita ante el Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Maracaibo (Imtcuma).

De aprobarse el aumento, el pasaje en autobuses y micro buses sería de 1.200 bolívares, mientras que en la modalidad de por puestos se cobraría según los kilómetros recorridos.

El monto mínimo sería de 1.500 y el máximo de 2.000 bolívares. La información la aporta Rubén Esis, presidente de la Central Sindical Noroeste de Transporte.

“ Si el aumento no se realiza guardaríamos las unidades o saldríamos a cobrar sin el permiso. Prefiero la primera opción”, expresa.

Alexis Porras, vicepresidente del Imtcuma, comenta que esta semana revisarán el petitorio.

“ Recientemente se ajustaron las tarifas, hay que estudiar la solicitud . No nos llamaron para informarnos sobre su petición”, asevera.

Se espera que durante los próximos días, representantes del organismo regulador se reúnan con los miembros del sector transporte para informarles si aprobarán o no la solicitud.

Usuarios de la ciudad reprochan que el costo del servicio de transporte público marabino sea más costoso que en otras entidades del país.

Algunos conductores de La Limpia cobran hasta 2.000 bolívares tanto por trayectos cortos, como por viajes largos.

“Esto no puede ser, el sueldo no rinde. No sé a dónde vamos a llegar”, manifiesta Felipe Rondón, habitante de Sierra Maestra, quien a diario gasta 2.500 bolívares para llegar a Circunvalación 2.