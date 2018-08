Transportistas de Maracaibo cobran el pasaje largo en 1 BsS y corto en 0,50

Este lunes 20 de agosto, entró en vigencia el Bolívar Soberano (BsS), muchas personas todavía no dominan la reconversión de la moneda y han pasado el pasaje hasta en 100.000 Bs. por considerar que “1 BsS es barato”.

Cuando agarre el bus el colector me dijo que el pasaje estaba en un bolívar soberano (…) yo dije ‘ah esta barato’ y me subí, cuando me cobraron la cifra anunciada, me percaté que eran 100.000 Bs de antes y me quejé pero de nada sirvió”, relató Erika Portillo, de 47 años.