Trabajadores de Makro exigen renovación del contrato colectivo y salarios justos

Un grupo de trabajadores de la hipertienda Makro protestaron la tarde este miércoles para exigir a Nelson Dávila, propietario de la empresa, la renovación de la contratación colectiva en base a un “salario justo”.

En las afueras de la sede de la compañía ubicada en la avenida La Limpia, los empleados sostenían sus carteles y gritaban consignas pidiendo también que se les cancelen las utilidades “que se merecen”.

Una de las pancartas expresaba: “Un año trabajando para una malla de tomates con las utilidades“.

Alejandro Rivera, trabajador de Makro, dijo a Versión Final que estaban peleando “por los beneficios contractuales que fueron desmejorados en la discusión de la contratación colectiva, y también pedimos por el cumplimiento de nuestro esquema salarial, congelado por la empresa. Ellos no demostraron que financieramente no tienen cómo pagarnos, sino que solo se niegan a hacerlo y es algo que nos corresponde por nuestra labor aquí”.

Por su parte, Deivis García, secretario del sindicato de trabajadores de la empresa, agregó que además están exigiendo que Makro les de los regalos de navidad para sus hijos, como lo hacían cada año.

“A nuestros niños no se les dio sus juguetes. Solo están dando 2.500 bolívares a cada empleado y todos sabemos que con eso no compramos ningún regalo para ellos. Estamos peleando por un sueldo justo, por las utilidades, no tenemos seguro médico. Necesitamos respuesta de Nelson Dávila porque él anteriormente sí nos respondía”, exclamó.