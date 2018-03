Sustituto de Ubaldo Santana debe ser avalado por el presidente Maduro

Luego de que Monseñor Ubaldo Santana, arzobispo de Maracaibo, recordara este martes que su ciclo arzobispal está próximo a culminar, el presbítero explicó cómo será el proceso de selección que hará el Vaticano, durante los próximos meses, para seleccionar a su sucesor.

En conversación con Versión Final, destacó que por tiempo aún no conocido seguirá siendo el arzobispo residencial de la ciudad, hasta que el Papa Francisco decida aceptar la renuncia canónica que Santana realizó el pasado 16 de mayo de 2016, en cumplimiento con el canon 401, artículo 1, de la Ley Canónica, que indica que todos los arzobispos del mundo deben retirarse de su cargo al cumplir los 75 años de edad.

De acuerdo con Santana, cuando el Santo Padre decida nombrar un nuevo arzobispo presentará un candidato al presidente de la República –en este caso, Nicolás Maduro- a través de la Nunciatura, según lo establecido en la Ley Canónica. Para ello se toma en cuenta la injerencia política interna que tenga el sacerdote postulado.

Se puede establecer un tipo de veto (por parte del Presidente Maduro), pero no un veto universal ni automático, sino sobre los temas de injerencia política interna. El Presidente podría decir que éste candidato le parece que tiene mucha injerencia en la política interna (del país), y no debería pasar. Hasta ahora eso no ha ocurrido”, reveló Santana.