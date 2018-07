Suspenderán servicio eléctrico el domingo en Nueva Esparta

Este domingo 29 de julio habrá suspensión del servicio eléctrico en varios sectores del estado Bolivariano de Nueva Esparta. La Corporación Eléctrica Nacional informó en un comunicado de prensa que los cortes obedecen al mantenimiento preventivo de la subestación ubicada en la ciudad capital, La Asunción, municipio Juan Bautista Arismendi.

De acuerdo a la nota emanada de la coordinación de relaciones públicas y comunicación de la dirección regional de Corpoelec, los municipios afectados serán Arismendi, Manuel Placido Maneiro y Antolín del Campo. Además detalla que los trabajos a realizar contemplan la revisión de celdas, así como el mantenimiento de pórticos de la referida subestación.

En ese orden, el cronograma establece que entre las 5:00 a.m. y 7:00 a.m., se producirá un corte por espacio de 15 minutos. Posteriormente entre 11:00 a.m. y 1:00 p.m, con por el mismo periodo de tiempo, ambos cortes abarcan los sectores Colinas de Matasiete, Salamanca, Cocheima, Montaña Dorada, Crucero de Guacuco, Palosano, La Conga, Laberinto Tropical, Atamo Sur, Av. 31 de Julio, Las Tapias, El Chaure, El Rincón, La Estancia – Apecurero, El Limón, El Salado, La Fuente, La Curva de Pacho, Boquerón, Agua Miel, Flandes, La Polvorosa, Paraguachí, La Plaza, El Cardón, El Manantial, La Sabana del Cardón, Los Caobos, La Vega, entre otros lugares.

También San Lorenzo, Los Cerritos, Planta de Tratamiento Los Cerritos, El Potrero, Las Piedras, La Sierra, La Guarina, El Toco, El Coc., Los Mereyes, Manzanillo, Porto Fino, Puerto Real, La Guacamaya, El Refugio Tropical, Playa Manzanillo, ambulatorio Manzanillo, La Uva, Loma de Guerra, y otros.

De 6:30 a.m. hasta 11:30 a.m. también se suspenderá por espacio de 15 minutos en la Av. Girardot, Radio Margarita, Av. Táchira, Cantarrana, El Copey, El Tamarindo, Santa Isabel, El Dique, Catedral de la Asunción, Teatro La Asunción, Salamanca, La Otra Banda, El Portachuelo, Tacarigua, San Sebastián, Los Listas, La Granja, El Guayabal, El Cementerio, y otros sectores.