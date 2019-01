SOLUZ protesta por un salario digno

En una protesta a las afueras del Cuartel libertador el personal obrero de la Universidad del Zulia exigen al presidente “Nicolás Maduro” mejorías para la casa de estudios, que respete la constitución y un ajuste salarial. La marcha está dirigida por el Secretario General Nerio Melean y el Directivo Jesús León.

Por su parte Jesús León dijo que la Universidad esta quedando asolada debido a la crisis económica la cual ha permitido que profesores y estudiantes emigren a otros países. La deserción cada día aumenta mas, “Queremos que nuestros hijos, nietos, estudiantes se gradúen en LUZ y no tengan que irse para otras partes del mundo haber si pueden hacer realidad sus sueños de graduarse teniendo aquí en Venezuela tantas Universidades”, dijo el Directivo.

Las protestas no cesarán hasta que obtengan una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno de Nicolás Maduro “Estamos cansados de esperar tanto y no tener respuesta, el sueldo que ganamos no nos alcanza para nada, nos estamos muriendo de hambre”, manifestó el secretario general.