Sólo un hospital del Zulia realiza exámenes de laboratorio

De los 34 hospitales públicos del Zulia dependientes del Ministerio de la Salud, de la Gobernación del estado Zulia y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sólo el Hospital Central de Maracaibo Dr. Urquinaona, realiza exámenes de laboratorio en la región, según informe de Salud del Grupo Interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Compleja avalado por diversas ONG’s y realizado en estos últimos meses para visibilizar la crisis de salud que se padece en la región.

María Valladares, presidenta del Colegio de Bioanalistas del estado Zulia, estima que más del 80% de los laboratorios del sector público están cerrados, entre ellos se encuentran: el Hospital General del Sur, Ipasme, La Cañada, El Moján, Hospital de la Policía, Hospital Chiquinquirá, Hospital Universitario de Maracaibo y el Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, entre otros.

“Son laboratorios que no están haciendo nada, las personas están iendo a sus servicios pero no están realizando ningún tipo de exámenes, ni siquiera exámenes de emergencia”, asegura.

Reconoce que el Hospital Central Dr. Urquinaona y el Banco de Sangre “si tienen algunas pruebas, no todas”, son los únicos laboratorios en el área pública que están funcionando. El Hospital Central, trabaja las 24 horas del día, mientras que el Banco de Sangre solo trabaja de día y “por supuesto no atiende a toda la población”, advierte.

En la elaboración del informe participaron el Colegio de Médicos del Estado Zulia, Colegio de Bionalistas del estado Zulia, Colegio de Profesionales de la Enfermería del Estado Zulia, Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Convite AC, Mulier, Amavida, Azul Positivo, Fundación de Apoyo para Personas con Colostomía, Ileostomía y Urostomía (FACIU) y The ArTEA Project.

95% escasez de reactivos

La escasez de reactivos, se ubica en 95%, de acuerdo con María Valladares. “Son muy pocos los reactivos que hay”. Los reactivos para hematología, que no están disponibles incluyen la parte química y están conformados por; glicemia, úrea, creatinina, colesterol, triglicéridos y transaminasas. Alerta que en el área de serología o HIV, “la situación es crítica” y los exámenes de HIV que se están haciendo no son los más adecuados para determinar si una persona tiene o no tiene la enfermedad infectocontagiosa.

El reporte reza que 80% de los laboratorios públicos en el Zulia están cerrados, entre otras causas por 95% de escasez de reactivos y renuncia del 76% de los bionalistas.

“A pesar de ser servicios sin los cuales no es posible una atención médica adecuada, la pérdida de 76% del personal de bionalistas (puesto que de 2.500 solo quedan 600), la falta de materiales, el gran número de máquinas dañadas, las fallas de agua y 95% de escasez de reactivos, de acuerdo con el Colegio de Bionalistas del estado Zulia, mantiene al 80% de los laboratorios de los hospitales públicos del Zulia cerrados o prestando servicios limitados, como la simple toma de muestras de sangre a las personas para que luego sean estudiadas en laboratorios privados a muy alto costo”. Sangre dudosa

Un examen de hematología completa puede costar en promedio el equivalente al 33% del salario mínimo mensual devengado en el país, devela el balance.

“También, debido a la falta de insumos en los laboratorios de los hospitales públicos y al cierre de los bancos de sangre, muchas personas recurren a los servicios de clínicas privadas para ser transfundidas, pagando hasta USD 60 por cada bolsa de sangre que les garantice mínimas condiciones de seguridad. Alrededor de las bolsas de sangre se ha creado un ‘mercado negro’, las cuales se venden a las afueras de los centros de salud sin asegurar ninguna calidad de la misma”.

Sobre el tema, Valladares recuerda que se están utilizando exámenes rápidos, no confiables, que pueden decir que una persona si tiene la enfermedad y la persona puede sufrir de otro tipo de patología. Los exámenes confirmatorios también se usan para saber si a una persona la pueden intervenir o no y no están llegando al país, lamenta.

Asegura que el declive del sector se ha acentuado con la renuncia del 76% de los bioanalistas. “Renunciaron, no han ido más a su trabajo, se han ido del país. La diáspora en nuestra profesión ha sido bárbara. Tenemos muchas guardias, en donde los laboratorios están solos porque no tienen personal, no tienen ni siquiera personal para contratar. La parte de bacteriología, que es un área especializada, creo que muy pocos laboratorios ni siquiera públicos ni privados lo puedan brindar porque no hay las personas, esas personas fueron las primeras que emigraron del país”, dice.

La especialista calcula que alrededor de un 70% o 75% de la población no se está realizando los exámenes respectivos “porque no se les presta la asistencia y en la parte privada los exámenes tienen un costo muy elevado. La gente tiene que decidir entre comer o hacerse los exámenes y prefiere comer”.

Respuesta de las autoridades

Según la presidenta del Colegio de Bioanalistas del estado Zulia, María Valladares, el Gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, desde que asumió la primera magistratura regional, no ha atendido los planteamientos del gremio que representa.

“El gobernador hasta el momento no nos ha atendido a pesar de que hemos llevado varias cartas, varias cuestiones. Pareciera que la parte de la salud no le preocupa o no le interesa. Realmente no quiero emitir ningún tipo de juicio sino que simplemente no hemos podido reunirnos con él. Omaira Prieto, secretaria de salud regional, nos ha atendido en dos oportunidades, pero la situación en el sector sigue igual”.