Sistema Nacional de Orquestas cerró actividades del mes de julio en Pdvsa La Estancia

Pdvsa La Estancia Maracaibo abrió nuevamente sus puertas al Ensamble de Guitarra dirigida por Juan Manuel Linares y la Orquesta de Cuatro Freddy Padrón dirigida por Calin Zambrano, ambas pertenecientes al Núcleo Santa Rosa de Agua del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles.

La jornada inició con un concierto dedicado a los ritmos latinoamericanos, rock y jazz, donde más de 20 músicos integrantes del prestigioso núcleo orquestal, entre niños y jóvenes deleitaron a los asistentes.

En esta primera parte se destacó el solista en el violín Andrés Otero, posteriormente hizo su entrada María Valentina López, solista en flauta, quien interpretó Rock Around the Clock de Bill Haley, un tema particular y completamente entretenido para el público.

La presentación tuvo una duración aproximada de 2 horas, donde los espectadores pudieron disfrutar de todo el conocimiento adquirido y el arduo trabajo estos jóvenes en los últimos tres meses.

La institución seguirá dando continuidad a sus actividades culturales de carácter gratuito este fin de semana, abriendo sus puertas nuevamente al público en el mes vacacional de agosto 2018, con sus visitas guiadas y tradicionales eventos.

Domingo de cine infantil para pequeños y grandes

Pdvsa La Estancia Maracaibo en el marco de sus domingos infantiles, presentó una función cinematográfica donde alrededor de 95 personas fueron espectadores, entre público general y comunidades invitadas, a través del sistema de visitas guiadas gratuitas que todos los fines de semana ofrece la institución cultural petrolera.

La transmisión de la película estuvo precedida por una actividad recreacional dentro de las instalaciones, preparada y dirigida por la Alcaldía de Maracaibo.

Las actividades que Pdvsa La Estancia brazo pueden ser consultadas semanalmente a través de la cuenta @EstanciaMCBO en Twitter e Instagram.