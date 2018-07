Sin Metro, bus rojo ni efectivo: “Estamos obligados a caminar”

“Nos toca irnos con Fernando”, bromeó José Chirinos con su esposa mientras partían desde la estación Sabaneta hasta el Centro de Maracaibo. Caminar era la “salvación” para llegar a su trabajo.

Minutos antes la operadora del Metro de Maracaibo anunció que por fallas eléctricas no funcionaría el servicio de transporte masivo. Así ocurrió durante todo el día.

Otra vez, por qué no avisan antes o cierran el Metro”, vociferó un usuario ante la reiterada suspensión de las actividades de movilización. También reprochó la avería de los vagones a mitad de camino.

La paralización del Metro y la ausencia de buses rojos -que son habilitados para cumplir el recorrido desde la estación La Vanega hasta La Libertador- imposibilitan el traslado de los marabinos que intentan llegar a sus trabajos, hogares o escuelas.

La escasez de dinero en efectivo y de micros, buses y carritos por puesto deja a las unidades, que maneja el Gobierno nacional, como única opción de traslado.

Si la ruta no funciona, los marabinos se quedan varados. Algunos optan por caminar para cumplir con sus obligaciones o diligencias.

Ayer el Metro no trabajó y hoy tampoco, así que caminé de mi casa en La Vanega hasta el centro. En la tarde me tocará lo mismo, porque los buses rojos no pasan con frecuencia”, expresó Jaime Luzardo, de 49 años.