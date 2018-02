Sin funcionar 17 máquinas de diálisis en el General del Sur

Los pacientes con insuficiencia renal del Hospital General del Sur reciben solo dos de las tres sesiones que necesitan semanalmente. Desde hace siete meses están averiadas 17 máquinas que funcionan como riñones artificiales.

Más de 50 personas por día se atendían en el grupo de 20 dializadores. Ahora sirven solo tres. En la llamada sala amarilla, donde se dializan quienes presentan hepatitis, opera otro equipo de los cuatro instalados en esa área, para un total de cuatro unidades disponibles en el centro asistencial.

La demanda en la sala amarilla es de 12 pacientes por día. Allí, la falta de aire acondicionado es otro dolor de cabeza. “Las bacterias están en el ambiente. Pueden contaminar el resto de las salas y nadie hace nada”, refutó José Mavárez, familiar de un afectado.

Disminuyen atención

Quienes acompañan a los dependientes de diálisis señalan que, además de recibir menos sesiones, el proceso de tratamiento se redujo de tres a dos horas para incrementar la cantidad de personas que reciben el beneficio.

Para Virginia Contreras, esposa de un convaleciente, el remedio es peor que la enfermedad. “Si tú tienes un pan y tienes tres hijos vas a querer repartirlo, pero al final todos quedarán con hambre. Es preferible darle a uno solo, y que quede lleno, y buscar más comida para los demás”, afirma.

Los familiares cuentan que un técnico fllamado Franklin “emparapetaba” los equipos. “Pero desde que falleció, hace seis meses, nadie remedia el problema”. Trabajadores del hospital comentaron que no ha llegado otro encargado porque el pago es deficiente.

Protestas constantes

Ante la carencia de los aparatos, se efectuó una manifestación hace tres semanas. En respuesta, Alexander Ríos, director del nosocomio, prometió que los pacientes que no se pudieran dializar en la institución serían remitidos a otras unidades privadas para una atención gratuita. El traslado en taxi sería otro de los beneficios para los afectados y sus allegados.

“El ofrecimiento quedó en palabras. El directivo dijo que de no poder con el cargo iba a renunciar”, recordó Edy Antúnez, quien sufre de los riñones desde hace cuatro años

Con las uñas

Seis enfermeras se encargan de la unidad de diálisis. Nefrólogos y urólogos están al frente. Pero la mística y las ganas de solucionar los problemas no son suficientes. La carencia de insumos desvanece el esfuerzo.

Olga es esposa de Antonio Medina, quien lleva cuatro años trasladándose desde el sector La Botella, vía Cachirí, hasta el Hospital General del Sur. A las 3:30 de la mañana, abordan un bus hasta el Terminal de Maracaibo. Imaginar que la sala de diálisis no tenga cupo pone a temblar a Olga.

Cada semana invierte Bs. 1.000.000 en pasajes. La sesión en un centro privado le es inasequible: Bs. 250.000, que costaba a principios de enero, ahora vale Bs. 400.000.

En su silla de ruedas se encuentra Hugo Toledo, de 70 años. Asegura que está vivo por obra de Dios, ya que ayer sumaba siete días sin dializarse.

“Da vergüenza que tengamos un país lleno de riquezas y que estemos mendigando un bene cio que por ley nos pertenece. No hay dolientes. No le importamos a nadie. Desde noviembre hasta la fecha más de 25 amigos de la sala han muerto, no solo por la falta de la diálisis, sino también por la escasez de medicinas y el alto precio de la comida”, exclamó.

Aura Zapuara recordó cómo en otrora los pacientes recibían dotaciones de leche, vitaminas, calcio, ácido fólico, hierro y eritropoyetina; una inyección de primera necesidad cuyo precio oscila entre los Bs. 800.000 hasta Bs. 1.000.000.

Versión Final hizo esfuerzos para comunicarse con la Secretaria de Salud del Ejecutivo regional pero no fue posible la comunicación.

El ministro para la Salud, Luis López, anunció que el viernes llegaron al país máquinas de diálisis, mientras que el presidente Nicolás Maduro informó que se invirtieron 12 millones 385 mil euros en la compra de insumos para las máquinas de diálisis del IVSS. Pacientes esperan por la instalación.