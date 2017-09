Reportan sin luz varias zonas de Maracaibo [+Tuits]

Pasadas las 8:00 p.m. usuarios de la red social Twitter, denunciaron la interrupción del suministro de energía eléctrica, afectando buena parte de la población marabina.

Desde la zona Norte de Maracaibo, en la urbanización San Jacinto, así como en el Sur de la ciudad, sector Sabaneta, se reportaron los internautas demandando el restablecimiento del servicio al entidad gubernamental competente, Corpoelec.

Los ‘bajones’ del flujo eléctrico, se propiciaron la noche de este jueves 14 de septiembre, al menos en tres ocasiones seguidas, registrando un intervalo de 10 segundos entre cada corte.

via @wildelgado1978: en #Maracaibo nos tienen tan jodios con el lio electrico y pa q no tengamos donde quejarnos en twiter no hay corpoele

— traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) September 15, 2017