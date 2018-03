Reportan interrupción de Internet en varios sectores del Zulia

Este sábado, usuarios de Twitter reportan interrupciones en el servicio de Internet ABA de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) en varios sectores de los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia.

En la red social se reportan fallas del mencionado servicio en San Francisco, El Soler, Valle Frío, 18 de Octubre, Los Robles y Belloso.

Hasta ahora, la institución no ha emitido información sobre los reportes.

via @isabelpineda_ : sin internet aba dsd la 1am :((((

via @fonsecaram : @luispag01 @soyvenezolano63 Nada que se restablece?? El ABA??

via @ToonJorge13 : @luispag01 @evelynisea En El Soler igual está fallando el internet?

via @CarmenTibisay38 : @soyvenezolano63 San Javier los robles no funcionaaaaaaaaaaa

via @LuisatilioLuis : @evelynisea Yo creo que sí, soy de San Francisco y no tengo aba.

via @carolyngiu : @soyvenezolano63 En Delicias norte no hay

via @Mine759: @soyvenezolano63 En ##Maracaibo varias zonas reportan que no tienen Aba Cantv dsd las 2 am. Yo estoy en Valle Frío-##Maracai

— traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) 10 de marzo de 2018