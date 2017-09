Reportan apagones en varios municipios del Zulia [+Tuits]

La noche de este martes, usuarios denunciaron vía Twitter que se generaron apagones de electricidad en varios municipios del estado Zulia.

Maracaibo y San Francisco, son los principales afectados por estos bajones inesperados que, según los habitantes, hacen que los electrodomésticos que quemen.

En los últimos días la entidad ha sido objeto de fallas en la prestación de servicio de energía eléctrica. Ayer (lunes) distintos sectores de la capital zuliana permanecieron sin luz por más de tres horas.

via @sraanabecerra : CorpoelecZulia_ coloqn de una vez un cronograma de @Racionamiento para q la gente pueda salvar algo de los aparatos q

CorpoelecZulia_ por un bajon en la corriemte se me quemó la nevera quien me responde por ella LMOTTAD

— traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) 13 de septiembre de 2017