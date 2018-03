Reconocer a migrantes venezolanos como “refugiados”: ¿medida exagerada?

Mediante una nota de orientación emitida el pasado sábado 10 de marzo por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados (Acnur), los migrantes venezolanos fueron catalogados como “refugiados”. En el texto, la organización insta a los países del mundo a otorgar la protección debida a las personas provenientes de Venezuela que se radiquen en sus territorios.

La Acnur exhorta a los Estados más susceptibles de recibir a venezolanos a elaborar mecanismos adecuados de protección internacional, guiados por principios humanitarios y no políticos.

Humberto Ortiz, abogado internacionalista, calificó el pronunciamiento como un “revuelo innecesario”, debido a la falta de comprensión en los términos contenidos.

“Acnur no decide quién es o no un refugiado, salvo casos excepcionalísimos. Reconocer o no tal condición es una competencia exclusiva de los Estados. La asociación brindó una guía de orientaciones con respecto al flujo de venezolanos, pero no son vinculantes. Es preciso conocer la situación de cada individuo en particular”, explicó el abogado.

Ortiz señala que alguien que vaya a otro país siendo venezolano no implica que sea un refugiado. Hay que determinar las circunstancias y el motivo de la salida.

“No podemos catalogar y decir que toda la población, porque sino prácticamente le están diciendo a la gente, ‘váyase que donde llegue va a ser refugiado’”, advirtió Ortiz.

Por el contrario, para Milos Alcalay, exembajador de Venezuela en la ONU, la medida refleja la preocupación mundial sobre la salida intempestiva de ciudadanos. “El drama de la diáspora venezolana es amplio. La gente está sin comida, sin acceso a la salud y en medio de una crisis económica”, resaltó.

Alcalay reconoce el comunicado como una calificación que facilita a las personas que realmente lo requieran que sean considerados como refugiados. “No significa que todos los venezolanos que emigren lo sean, pero esto aligera el proceso para que los gobiernos les brinden ese estatus”.

Según el exdiplomático la medida no es exagerada, frente a una crisis humanitaria como la que atraviesa el país. “Exagerado es la insensibilidad del Gobierno. La gente no va al exterior a mendigar porque quiere, sino porque realmente lo necesita”, enfatizó.

A través de las redes sociales, dirigentes y expertos en materia internacional mostraron sus reacciones ante el pronunciamiento de la Acnur.

Mariano de Alba, abogado venezolano especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, aclaró en Twitter que “Acnur no tiene competencia para declarar quién califica como refugiado. Son los gobiernos los que realizan esa determinación. La asociación exhortó a los países a considerar mecanismos de protección en favor de los venezolanos”.

Por su parte, los diputados de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro y Luis Florido resaltaron que la grave crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela motivó la resolución.

“El flujo masivo de venezolanos es consecuencia de la necesidad y la crisis que hoy estamos sufriendo. El Acnur solicita a los países dar protección a los venezolanos como muestra de ayuda humanitaria”, escribió Pizarro.