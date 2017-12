Persiste quema de basura tras Navidad

Cenizas espesas inundaron ayer la casa de Magaly Oquendo, en el sector 17 de San Jacinto. Durante el transcurso de la mañana, vecinos de la mujer de 71 años prendieron fuego a los residuos sólidos que se acumulaban en la calle 7 de la zona.

La basura reina en los estacionamientos y calles principales del lugar. La madre de familia cuenta que desde hace más de un mes los camiones de aseo urbano no se observan. Teme sufrir alguna enfermedad respiratoria.

Desde hace más de seis años tampoco cuentan con los contenedores para el depósito de los despojos.

Un poco más adelante, en la calle 79, se encuentra un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) rodeado por los desperdicios. Allí, el esposo de Díaz acude a diario para realizarse terapias, de magneto, debido a que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), el 10 de enero del año en curso.

“Nos van a comer las moscas. Las autoridades de ese centro asistencial también deben velar porque se recoja la basura”. El ama de casa presenta picazón en el cuerpo y sufre enfermedades gastrointestinales. “En el CDI me dijeron que me aplicara listerine para el sarpullido. Esto no puede ser así”. Cuenta que en La Limpia, a la altura del banco BOD, también se queman los desechos desde principios de mes.