En Santa Rita rifan los perniles navideños del Clap

Vecinos del municipio Santa Rita, en la Costa Oriental del Lago (COL), denuncian que la venta de perniles se realiza de forma sorteada y hasta dos por calle, para tratar de beneficiar “sin preferencias” a los residentes.

Mi Consejo Comunal se llama ‘Las Salinas’, y no es posible que mi presidente haya enviado un pernil para cada hogar y vengan aquí a rifar dos perniles por calle, no puede ser que ‘la china’ se esté agarrando todos los perniles para revenderlo”, denunció una vecina que prefirió no identificarse por temor a represalias.