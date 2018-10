Pequeña Liga Cacique Mara denuncia invasión arbitraria del IMDEPREC

La junta directiva de la Pequeña Liga de Béisbol Cacique Mara, que tiene ya 46 años de instaurada en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, denuncia que es atacada por las constantes acciones “negativas” de la coordinadora del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (IMDEPREC), Doralina Fuenmayor.

Daniel Gutiérrez (presidente de la liga) y Antonio Veneri (vicepresidente) aseguran que la directora del ente público pretende despojar a la federación de la condición de prioridad que ejercen en el estadio Edgar Ferrer desde hace más de 40 primaveras. En el complejo deportivo cuenta con dos terrenos de juego, que fueron reestructurados en gran parte por su gestión en la presente presidencia de confederación.

“Poseemos la mayor población de niños que tenga cualquier liga en el estado Zulia”, dijo Veneri. “Si perdemos nuestra sede incumpliríamos los cronogramas internos de la Pequeña Liga y no podríamos representar nuestra comunidad, algo que sería muy lamentable”, esto en referencia a que están pautados un número de juegos necesarios a efectuarse como organización, de no cumplirse no podrían jugar los compromisos interligas. “En varias ocasiones la ciudadana coordinadora invadió el campo con un grupo de niñas (alrededor de 15) en pleno juego de béisbol, para jugar kikimbol, lo que pone en peligro a las pequeñas y genera un enfrentamiento entre los representantes de los mismos”, explicó el vicepresidente. “Al parecer esta señora quiere que nosotros no cumplamos nuestra misión y busca que quedemos mal ante la mirada de la Pequeña Liga.

Las instalaciones deportivas es el más grande de los dos que mantiene la liga, “Nosotros no estamos en contra de la masificación del deporte, al contrario, queremos aportar nuestro granito de arena”, agrego el Gutiérrez. “Creemos que no es la manera correcta de tomar esta medida, hay muchos recintos abandonados que podrían ser recuperados, nos preguntamos ¿por qué no ayudan a levantar esos?, sería mucho más positivo.

Según los denunciantes, Fuenmayor “se propuso en algún momento acabar la Pequeña Liga en Cacique Mara”, ya que ella perdió las elecciones que le entregaron la presidencia a los actuales encargados temporales de la misma.

Ambos intentaron establecer conversación directamente con el IMDEPREC, donde fueron atendidos de una manera “autoritaria” y sin intenciones de negociar para llegar a un acuerdo para que las dos partes sean beneficiadas. “No quisieron hacer convenio alguno, se levantaron de la mesa y salieron de la oficina”, aseveró el vicepresidente de la asociación.“Estamos dispuestos a trabajar con quien ellos sea Alcaldía o Gobernación del Zulia, no nos hemos negado”.

Hasta el momento la situación sigue tornándose tensa y los afectados hacen un llamado de atención a los entes competentes de que no es la manera adecuada de ayudar al crecimiento y el avance del deporte en el Zulia, sobre todo con una actividad que maneja casi un centenar de niños diarios en actividades físicas que los alejan de cualquier camino equivocado.