Pensionados trancan la avenida Bella Vista para exigir su pago

Cansados de esperar. Así está un grupo de pensionados que decidió trancar y protestar en la avenida Bella Vista, frente a la sede del Banco Fondo Común, para exigir el pago de su pensión correspondiente a este mes.

Nora Márquez, una de las pensionadas en la protesta, declara que la institución bancaria no les da mayor información y que, desde ayer, no les dan respuestas. “Amanecimos aquí, estamos con hambre, sin comida, pasando la lluvia. El banco nos dice que no hay sistema, que no es problema del banco y que hay que esperar que llegue Cantv para resolver”.

Márquez comentó que efectivos policiales se acercaron para dispersar la protesta. “De aquí no nos vamos hasta que solucionen”.