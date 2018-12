Pensionados hacen colas kilométricas para cobrar el primer mes del 2019 [+Fotos]

Desde muy temprano del día de hoy las afueras de los bancos de la capital zuliana se vieron abarrotadas de abuelos que intentaban cobrar la pensión correspondiente al primer mes de 2019.

Sin embargo, el peregrinar de los adultos mayores comenzó ayer. Desde las 7:00 de la noche del jueves, los pensionados comenzaron a llegar a sus entidades bancarias correspondientes. Muchos pernoctaron sobre cajas y sábanas que llevaron. Otros, sobre bancas plásticas y en el peor de los casos, sobre sus sillas de rueda.

Ya en la mañana, cientos de adultos discapacitados hicieron colas de hasta cuatro horas, a pleno sol, para poder recibir Bs. S 4.500 asignado por el IVSS.

Esto es inhumano, pagaron hoy viernes y esto se llenó más que de costumbre. Los abuelos vinieron a cobrar porque mañana no abrirán los bancos, y ya el lunes es 24. Muchos no han comprado ni lo que comerán ese día”, refirió Adela Guzmán, hija de una pensionada con discapacidad.

Muchos de los viejitos aseguran haber llegado a los bancos a las 2:00 de la madrugada, otros llegaron desde las 5:00 am. Pero salir de sus hogares a tempranas horas de la madrugada no fue suficiente, al llegar a los banco las colas eran kilométricas. Personas de la tercera edad con quebrantos de salud se vieron obligadas a realizar largas e interminables filas.

Ángela Carrozo, de 66 años, aseguró estar en la cola del Banco Bicentenario de la Av. La Limpia desde las 3:00 de la madrugada porque necesita el efectivo. “Estoy sin comida, no he probado ni un bocado desde ayer y vine porque necesito efectivo, necesito comprar comida”. De la misma manera Abraham Matos, de 67 años, se quejó porque el paso de la fila era lenta y no avanzaba.

Usuarios denunciaron que el Banco Bicentenario abrió sus puertas a las 10:00 de la mañana, mientras la multitud de pensionados esperaba a las afueras de sus instalaciones apoyados de las paredes, postes y arboles. Otros más osado optaron por sentarse en el piso.

Horas más tardes el personal del Bicentenario informó que por hoy solo se atenderían a las personas de las 150 cédulas que se habían recogido desde temprano. Dijeron que no abrirán hasta el miércoles 26 de diciembre. “Cómo es posible que estoy aquí desde las 5:00 de la mañana y apenas a las 2:00 de la tarde vienen a decir que solo atenderán a las personas de las primeras 150 cédulas. He pasado todo el día de hambre para nada, no es justo”, reclamó Matos.

Cómo es posible que los bancos no van a trabajar sábado, domingo, lunes y martes y pretendan cerrar hoy a las 2:00 de la tarde. Deberían trabajar hasta las 5:00 de la tarde porque todavía hay mucha gente en la cola”, dijo Emma María Grey, pensionada.

Los abuelos denunciaron que además del sol y el calor que tuvieron que soportar para ingresar a las entidades financieras, recibieron malos tratos y humillaciones del personal del Banco Bicentenario. Los ancianos que están en sillas de ruedas y otros que no pueden casi caminar hicieron colas, mientras que las personas que tienen las piernas buenas pasaron de primero. Entonces entra uno que está viejito y te tratan mal, te ofenden”, reclamó Yolanda López, de 70 años de edad.

Los bancos Provincial, Venezuela, BOD y Bicentenario fueron los más colapsados por los abuelos que intentaban cobrar Bs. S 4.500, correspondiente al primer mes del 2019.