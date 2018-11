Falta de efectivo puso a sufrir a los pensionados en bancos de Maracaibo [+Fotos]

“Me iré a pie hasta la casa. Vine de La Rotaria, como a las 4:30 de la mañana, a cobrar la pensión, pero acá no han abierto el banco. Ahora dicen que atenderán hasta la 1:00 de la tarde”. Con mucha molestia, Olga Rincón, de 66 años, expresó su indignación cerca de las 11:00 de la mañana, por lo que vivió en el BOD situado en la avenida La Limpia, en La Casona.

Yo no tengo dinero en efectivo. Tengo derecho a que me paguen la pensión pues me lo gané con mi esfuerzo y me pertenece. Yo pretendía viajar mañana (sábado) a Capacho, estado Táchira. Pero, ¿cómo haré?, si aquí la gerente no quiere agilizar el proceso. Además tendré que irme a pie a mi casa en La Rotaria”, fustigó la dama sin ocultar su enojo.

Considerable cantidad de abuelos colmaban el frente de la sede bancaria y manifestaban su contrariedad en torno a la lentitud del proceso.

Acá solamente está trabajando una cajera. La atención ha estado demasiado lenta. La gerente nos trata prácticamente a las patadas. Aquí debería llegar la Sudeban y sacar a quienes no quieran trabajar y colocar gente que sí lo haga de verdad, dijo molesto Omar González, de 69 años.

Frente a la agencia del Banco Bicentenario, en la calle 72 con avenida 21, diagonal al centro comercial Montielco, se percibía el drama de los pensionados.

Una fila de aproximadamente 15 ciudadanos de la tercera edad, en sillas de ruedas, aguardaba con “paciencia” que la oficina bancaria abriera sus puertas.

Estamos aquí desde temprano. A pesar de que la agencia la abren a las 8:00 de la mañana no lo han hecho. Aquí estamos llevando mucho sol, dijeron en coro los angustiados pensionados con discapacidad, cerca del mediodía de este miércoles.

Otra agencia del Banco Bicentenario, en 5 de Julio con calle 73, reunía a otros pensionados que esperaban entrar para cobrar los 1.800 bolívares soberanos en efectivo, para los gastos que puedan sufragar.

El Banco de Venezuela, en la avenida 5 de Julio, cerca del Bicentenario de la 73, el Banco Provincial, diagonal a Abastos Bicentenario, el Provincial de la calle 78 Doctor Portillo, los bancos situados en 5 de Julio, avenida Bella Vista, centro de la ciudad, entre otros, vivían el mismo drama: muchos no habían entrado a cobrar entre las 11:00 a. m. y las 12:00 del mediodía.

Los pocos que cobraron aseguraron haber recibido billetes de 2 y de 5 bolívares soberanos.

Los testimonios

Acá nos dicen que no hay plata, que no hay sistema. Yo salí de mi casa muy temprano, en compañía de mi hijo, desde San Sebastián, vía La Concepción. Pagamos los dos 40 bolívares de pasaje. Aquí estoy esperando entrar desde las 7:00 de la mañana. Ojalá me paguen porque no sé como volveremos a casa”, manifestó preocupada Salvadora Tisoy, de 57 años.

Llegué muy temprano de casa, en el barrio Calendario. Estoy aquí más o menos desde las 5:30 de la mañana. Gasté como Bs. S 40 en pasajes. Aquí estamos esperando que nos paguen, que entremos a cobrar, pero el sistema está muy lento, cuestionó Jairo Urdaneta, de 67 años.

Este sistema de pensión es como el diálogo ese de la oposición con el gobierno. Que no sirve para nada, que no se llega a nada concreto. Aquí estamos esperando pero no nos dan respuesta. Salen con groserías desde el banco, dijo Alirio Graciel, de 69 años.