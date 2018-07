Pasajeros protestan en el Aeropuerto La Chinita por aplazamiento de un vuelo a Miami [+Fotos]

250 personas que esperaban tomar un vuelo a Miami el pasado viernes decidieron protestar en la noche de este domingo en el Aeropuerto Internacional La Chinita al ser notificadas que su viaje fue aplazado por tiempo indefinido.

“El vuelo no salió porque dijeron que había problemas en el avión acompañado de que en el aeropuerto no había luz por ratos. Al día siguiente no salió porque no había piloto y hoy nos notificaron que el viaje se pospuso hasta nuevo aviso poniendo nuestras maletas afuera”, denunció Osman Soto, pasajero afectado.

Un hecho que molestó a los usuarios que habían comprado su boleto en la aerolínea ‘Estelar’. De inmediato estas personas decidieron plantarse dentro de las instalaciones esperando respuestas.

“Conmigo no hay tantos inconvenientes porque soy de Maracaibo, pero hay mucha gente que es de otras ciudades como Barquisimeto y Caracas deseando que les solucionen”, agregó Soto.

“No van a devolver dinero, no hay aviones, no dan más información. Esto es una estafa. Estamos molestos”, declaró otro pasajero airadamente.

Los varados dieron a conocer que no se irán del aeropuerto hasta que no les reprogramen el vuelo lo más pronto posible o se les rembolse.