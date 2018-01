Paciente recluido en el SAHUM, denuncia falta de insumos médicos y alimentos

El señor Juan José Perozo se encuentra recluido, desde hace una semana, en el quinto piso, ala masculina, en la cama 19 del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) diagnosticado con Síndrome Ictérico Obstructivo, en estudio.

En el antebrazo colgaba un frasco de solución fisiológica ya terminada, fijado de un jelco casi afuera, que era resultado del adhesivo que ya estaba vencido, es así como Juan Perozo hace entrada en este rotativo con el objetivo de dar a conocer los padecimientos que alberga él, al igual que los demás pacientes, hozpitalizados en el SAHUM.

Ademas del Síndrome Ictérico Obstructivo, Perozo es Diabético e Hipertenso, motivo por el cual hace un llamado a sus familiares y amigos, al igual que a las autoridades correspondientes, pidiendo auxilio en la consecución de medicamentos e insumos, que no puede adquirir, debido a los altos precios de los mismos.

Juan José Perozo denuncia que el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo no cuenta con las condiciones necesarias para sanar a los pacientes ingresados, pues asegura que “no hay medicamentos y si los hay es para los vivos, no contamos con ningún tipo de insumos médicos, en el hospital no hay en el laboratorio como hacerme una glicemia, los médicos me hacen glicemias capilares con sus implementos. Y para completar, tampoco hay comida. No estoy recibiendo ni un plato de comida diaria”, afirmó.

“Tengo tres días sin ponerme el medicamento, porque no tenemos esto… a mi me colocan cuatro soluciones fisiológicas al 09% por día, y cada una me cuesta Bs. 400 mil, no tengo como hacer. Mi familia está dejando de comer para comprarlas, pero ya no tenemos”, aseveró.

Para continuar con su tratamiento necesita medicamentos e insumos médicos tales como: solución fisiológica al 09%, vitamina K inyectable, micro goteros, jelcos entre otros.

Solicita además a las personas interesadas en contribuir con su situación, lo hagan a través del contacto: 0414 3606075, Omaira Perozo, o se dirijan directamente al SAHUM, en el quinto piso a la izquierda, cama 19.