Otro apagón general: Maracaibo queda sin electricidad por seis horas durante la madrugada

Maracaibo, la ciudad del sol amado, ahora se caracteriza por los bajones y racionamientos constantes de hasta seis horas en la madrugada, este martes, un nuevo golpe azotó a los ciudadanos quienes no pudieron descansar tras el “apagón general”.

Estaba muy tranquilo, pero a las 9:15 p.m. se me fue la luz, pensé que sería por tres o cuatro horas como de costumbre pero la realidad fue otra, la luz llego a las 3:05 de la madrugada. Ahora no podré trabajar porque estoy cansado y no pude dormir”, relató Henri Colmenares, vecino del sector Pomona.