No hay bombonas de gas doméstico en Maracaibo

Maracaibo se quedó sin bombonas de gas doméstico. Desde hace 15 días las amas de casa de las barriadas marabinas, que no cuentan con el servicio por tubería, están sumergidas en la más profunda crisis por la desaparición total de los cilindros con el vital combustible para cocinar, reseñó Panorama

Tengo una semana sin gas, me he recorrido como 20 ventas de bombonas y no hay en ninguna parte. Seguiremos cocinando con leña y aguantando humo”, se lamentó Manuel González quien recorría la circunvalación 3 con el cilindro vacío en su bicicleta.