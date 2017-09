Niños con cáncer en riesgo por la falta de antibióticos

Carlos quiere vivir. Dieciséis años no le alcanzan aún para cumplir su sueño de ser policía. Enfrenta una recaída de Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) y la escasez de medicamentos, quimioterapias e insumos en la Fundación Hospital Especialidades Pediátricas (FHEP) de Maracaibo no lo ayudan.

No hay antibióticos, no hay quimios, ni siquiera jeringas, yercos ni algodón, según los padres de los pacientes. No es un problema nuevo, las denuncias de los padres son reiteradas, pero desde el mes de agosto se acentúa y las 15 recaídas recientes los motivan a volver a clamar ayuda, ayer a las afueras de la FHEP.

“Les piden todo. Desde las inyecciones hasta el algodón”, porque lo poco que en ocasiones llega no alcanza para tantos niños, cuenta Eucaris Arenas, de 20 años. Batalla junto a su pequeña Samantha Briceño de 3 años, también con LLA.

“A mi bebé hoy le tomaron una muestra sanguínea con una jeringa de 20 centímetros cúbicos (cc). Esa aguja es muy gruesa deberían tomar las muestras con inyectadoras de dos, tres o cinco cc, pero no tenían más nada”, relata la madre.

“Nuestros hijos tienen derecho a la vida, al igual que cualquier otro. Pero como no son hijos de políticos, ni médicos, ni personas ligadas al poder y tampoco tienen visa entonces no tienen oportunidad de recibir sus tratamientos”, reprocha Yésika Páez, madre de Stefany Calderón, de siete años, diagnosticada con Leucemia.

Actualmente hay 14 niños en el segundo piso de hospitalización, en el área de oncología, pero el centro hospitalario registra entre 270 y 280 pacientes en las diferentes etapas de la enfermedad recibiendo tratamiento.

Se ven ahogados

El déficit de los medicamentos y quimioterapias en la FHEP es de vieja data, pero para José Iguarán es una preocupación nueva. Su pequeño Joangel de 3 años ingresó al hospital apenas a nales de agosto, y ya tiene una semana de retraso en el tratamiento para la LLA. Está en la etapa más complicada, la inicial.

“Tenemos que salir a ver cómo conseguimos los medicamentos. Recurrir a los bachaqueros que venden los antibióticos en 90 y hasta 140 mil bolívares. Nos vemos ahogados”, explica.

En cada bloque de antibióticos los pequeños requieren hasta 15 ampollas, para combatir las infecciones adquiridas por la debilidad del organismo.

Impagable para la mayoría de las familias que luchan junto a sus hijos. “Hay fundaciones que nos ayudan, pero también se ven limitados”, señalan los padres. Están preocupados, quieren ver crecer a sus pequeños.

Testimonios

Marailis Chirinos, mamá: “Mi hija tiene un mes que no recibe tratamiento en el hospital. Es grave lo que padecemos aquí con nuestros hijos. Queremos respuestas”.

Zuleima Ochoa, mamá: “Aquí siempre hay fallas, porque envían las dotaciones incompletas para tantos niños, pero desde agosto ha empeorado todo”.

Eucaris Arenas, mamá: “Nos da temor que nuestros pequeños no cumplan con sus tratamientos. Tienen derecho a vivir y que su salud sea garantizada”.