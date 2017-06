Mujeres prestan su pecho por alto costo de la leche

Fabiana Cardozo, de 19 años, invierte 30 mil bolívares en comprar la fórmula de su bebé de tres meses de nacido. Esa suma la gasta cada cinco días. Cuando no puede adquirir el producto debido a su alto costo, otra madre se encarga de alimentar con su pecho al pequeño.

En lo más profundo del barrio Ciudad Lossada, entre calles de arena y cercas de zinc, viven familias que se las ingenian para dar de comer a sus hijos.

Allí, justo al frente de la Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas, Isabel Martínez se sienta en el frente de su casa para amamantar al bebé de Fabiana.

Lo hace sin costo alguno. Es cristiana y asegura que le alegra ayudar a los demás. Tiene apenas 17 años de edad y es la progenitora de un infante de 10 meses llamado Diego Reverol. Da de comer en total a tres niños: su hijo, el de Fabiana y la de su cuñada Carolina Reverol, de ocho meses.

Hace 12 semanas inició la labor de Martínez. Su esposo, Diego Reverol, la apoyó en la decisión.

Golpeados por los precios

En vista de que a Fabiana Cardozo no le alcanzan sus ingresos económicos para adquirir la leche Nan, da a su hijo leche completa, para así no sobrecargar a Martínez.

“La Nan está muy cara y no me alcanzan los cobres para eso, me dicen que está en 80 mil bolívares”, lamenta.

La venta de refrescos que la mujer administra junto a su esposo no genera los recursos su cientes para todo lo que necesita. “Casi todo se va en comida”, expresa.

Los pañales representan también una renta. Al día, su pequeño usa al menos cinco y cada uno lo compra detallado en 1.800 bolívares en una tienda cerca de su casa.

Comprar en Maicao, Colombia, es otra de las opciones de la joven madre. Al cambio paga 30 mil bolívares por un paquete que contiene 30 unidades. Con esto se ahorra 800 bolívares por pañal. Pero el hombre a quien compra los desechables le informó que a partir de la próxima semana el costo será de 45 mil bolívares.

Impacto a la salud

El hijo de Isabel Martínez, la madre que alimenta a tres niños, solo se ha enfermado en una oportunidad durante sus primeros 10 meses de vida. Sucedió hace poco, cuando tenía nueve meses. Presentó una leve diarrea que superó rápidamente.

Pero el bebé de Fabiana sufrió hace poco de meningitis y fue hospitalizado porque convulsionó. El pasado miércoles le dieron el alta. Cuando solo tenía un mes y 20 días de nacido presentó diarrea y estuvo a punto de deshidratarse. La madre dice que ha presentado otras afecciones en distintas oportunidades.

Agua de arroz fue parte de la primera alimentación que recibió el niño, ya que rechazaba el pecho de su madre. No se lo recomendó ningún especialista. Fue una medida que aplicó en su intento por alimentarlo.

Ya al mes de nacido, el hijo de Fabiana comenzó a consumir la leche de Martínez y desde entonces su dieta es este alimento natural y la leche completa.

Práctica extendida

Adriana Martínez, prima de Isabel Martínez y vecina de Fabiana Cardozo, comenta que en ese sector una mujer apodada como “La Gorda” también se ha dedicado a dar pecho a los hijos de otras féminas.

También tiene otras amigas que realizan esta labor que, según indica, parece haberse agudizado durante los tiempos de crisis económica.

Pero Adriana no tiene hijos aún. Mani esta que “ahorita no se puede” porque la situación “está mala” y no lo permite.

Conoce a muchas mujeres que también se ven obligadas a comprar leche y pañales en Colombia debido al alto costo que estos productos tienen en Venezuela.

Mientras Adriana explica su punto de vista, Isabel Martínez le da pecho al bebé de Fabiana y desea que la problemática de la barriada vea su fin para que cada madre pueda adquirir todo lo que su bebé necesite.