Motta Domínguez: “Ningún trabajador de Corpoelec puede solicitar pago por restitución del servicio”

Este jueves, en su Instagram, Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, anunció la detención por extorsión y despido de Henry Rafael González Brito, un trabajador de Corpoelec por, con base en una supuesta huelga en la estatal, exigir 20 millones de bolívares para corregir una falla eléctrica.

“El día de ayer (miércoles), un usuario denunció que hizo un reclamo ante una falla de Servicio y la persona que acudió para atender la falla, le dijo que CORPOELEC estaba de HUELGA, pero que si le depositaba 20 millones de Bs, solventaba la falla…”, escribe de entrada Motta Domínguez en @lmottad, quien contó en su red social que una vez procesada la denuncia, se planificó una operación para capturar en flagrancia a esta persona, quien había dejado un número telefónico para que le hicieran el respectivo pago.

Motta Domínguez cuenta que un integrante de la Dirección de Seguridad se hizo pasar por el usuario para concertar la forma de pago y de esta manera la persona fue capturada, convicta y confesa.

Es FALSO que CORPOELEC esté en huelga, ya que para llegar a esta acción, se deben cumplir previamente ciertos pasos para concluir con la elaboración del pliego conflictivo, ir a huelga sin cumplir con los requisitos establecidos en las normas, es ILEGAL y es causal de despido

El Ministro fue enfático al afirmar: “Ningún trabajador de CORPOELEC puede solicitar pago alguno por la restitución del servicio o reparación de una falla del alumbrado público o equipos que sirvan a toda una calle, sector o zona”.

El representante principal de Corpoelec se refirió a equipos, como transformadores, que fueron adquiridos por empresas privadas que construyeron residencias de propiedad horizontal. “Estos equipos son privados y sirven solo a las personas que habitan esas residencias, no son de beneficio público, si esos equipos fallan, deben ser adquiridos o reparados y cancelados por los propietarios de las residencias, así como lo hacen cuando se dañan los ascensores o bombas de agua”.

Aclaró que a estas personas Corpoelec solo les da el servicio eléctrico contratado, pero no repone equipos. “Por lo tanto, no se debe pagar a trabajadores de la empresa. Todo aquel trabajador que incurra en lo que hizo la persona arriba señalada, correrá la misma suerte… Despido y puesto a la orden de las autoridades. No vamos a permitir la corrupción en Corpoelec”.