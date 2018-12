Motta Domínguez denuncia “sabotaje” en Termozulia y en la subestación Cuatricentenario

View this post on Instagram

Camaradas! Compatriotas! Venezolanos todos.. El día de hoy a las 3 am, manos terroristas cometieron actos de sabotaje en Termozulia y la S/E. Cuatricentanario,causando interrupciones en el servicio eléctrico… Quieren re-editar los sucesos del año pasado cuando, el 23 de Diciembre ya entrando el 24, sabotearon el sistema eléctrico del Zulia, para causar malestar en la población… ALERTA! ALERTA! …la comunidad organizada a vigilar y denunciar a toda persona extraña merodeando por las estaciones.. NO PERMITAS QUE TE APAGUEN LAS NAVIDADES… DENUNCIA!