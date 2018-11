Más apagones y bajones afectan a Maracaibo y San Francisco

Continúan la inestabilidad del servicio eléctrico en el Zulia. Este miércoles se han registrado dos apagones en Maracaibo.

El primero ocurrió alrededor de las 5:00 a.m. en la zona norte de la ciudad. Usuarios de Twitter reportaron la falla. “Y para continuar la madrugada tenemos que ya no sólo es la ausencia del agua por semana y media, ahora nos dejaron sin luz a las 5:05 am“, expresó un habitante de la región.

Después de varias fluctuaciones de voltaje en horas de la tarde, ocurrió otro apagón general en Maracaibo y San Francisco cerca de las 2:30 p.m. que, según reportes, también afectó a otros estados del país como Barinas y Táchira, al igual que el municipio Simón Bolívar de la Costa Oriental del Lago (COL).

En horas de la mañana, Corpoelec informó que se encontraba realizando trabajos en la subestación Trinidad, por lo que interrumpirían el servicio en los circuitos El Rosal, Palaima y Plaza de Toros.

#AHORA Debido a una avería presentada en la S/E “Trinidad”, se requiere interrupción del servicio en los siguientes circuitos. El Rosal, Palaima y Plaza de Toros. Agradecemos su comprensión. @LMOTTAD — CORPOELEC Zulia Ofic (@CorpoelecZulia_) 14 de noviembre de 2018

Y para continuar la madrugada tenemos que ya no sólo es la ausencia del Agua por semana y media, ahora nos dejaron #SinLuz a las 5:05am. Y un desgraciado anuncia a medios que todo fue solventado. #Maracaibo Zona Norte@LDanieri @madepalmar @isnardobravo — Pine Wood (@WoodenPlus) 14 de noviembre de 2018

APAGÓN GENERAL ! De nuevo nuestra ciudad de Maracaibo es víctima de un apagón general luego de múltiples interrupciones del servicio eléctrico. El calvario que los zulianos llevamos acuesta … #SINLUZ — Eduardo Vale C (@EduardoValeC) 14 de noviembre de 2018

APAGÓN GENERAL DE NUEVO, una falla general en el servicio eléctrico afecta a Maracaibo y San Francisco, desconocemos que otros municipios debido a que hay fallas en las telecomunicaciones y los reportes no llegan. #Venezuela #Zulia #Maracaibo #14Nov — Lenin Danieri D (@LDanieri) 14 de noviembre de 2018

Nuevo APAGÓN en Maracaibo. Ahora falta el discurso del babieca @LMOTTAD diciendo que lo saboearon. Si yo fuera militar, no me le cuadraría a ese lacio inutil. — Argenis D’Arienzo (@argenisdarienzo) 14 de noviembre de 2018