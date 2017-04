Marabinos preparan su sahumerio para Semana Santa

El sahumerio aleja las “malas vibras” y atrae la buena suerte en el hogar, según Jhoan González, quien en su tarantín, en la Plaza Baralt de Maracaibo tiene a la venta diversos tipos de plantas y minerales con olores específicos, que sirven para realizar esta práctica común en la Semana Mayor.

A pesar del aumento en los precios, los marabinos ya están preparándose para los días santos, donde se acostumbra rociar la casa con el humor producido por la quema de estos materiales.

Dos mil bolívares cuesta la bolsita más pequeña. “Y se llevan de todos los tipos”, ofrece Jhoan, mientras prende una muestra. “Sí he vendido, porque la gente no pierde esa costumbre. No se llevan grandes cantidades como antes, pero aunque sea compran un poquito para sahumar los tres días de la semana”, detalla. Unos puestos más adelante, Maribel Morales, quien también vende este material. Se queja del aumento del precio, en comparación con el año pasado.

“Hasta 30 mil bolívares cuesta un kilo. Ya somos pocos los que invertimos. Antes veías en la plaza una mesa tras otra vendiendo el sahumerio, pero ya casi nadie invierte en eso”, señaló la señora Maribel.