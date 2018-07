Marabinos denuncian corte de electricidad dos veces por día: “Sin luz pero con zancudos”

Parece no tener solución, las quejas y las malas palabras se escuchan a cada rato en las calles marabinas: “Ya se me fue la luz”, es la típica frase que no le gusta pronunciar a los ciudadanos.

Por si fuera poco, ahora el sistema eléctrico se ve más afectado y los marabinos sufren hasta dos cortes de electricidad por día, sectores como: Mara Norte, La Limpia, Los Robles, San Javier, Pomona, Amparo, entre otras comunidades denuncian los racionamientos repetidos y de hasta cinco horas a través de las redes sociales.

Ayer 05 de julio, se celebraron los 207 años de la independencia de Venezuela, día que los ciudadanos aprovechan para descansar, ver televisión o compartir con algunos amigos, pero los racionamientos inesperados hicieron difícil de disfrutar de un “festivo” nacional.

Ya no sé si reír o llorar. Se me fue la luz primero a las 6:00 hasta las 8:00 p.m, todo me parecía hermoso, pero resulta que después se fue a las 10:00 hasta las 12:30 a.m. Estamos sin luz pero con zancudos que gozan con nosotros”, dijo Evelyn Linares, afectada en el sector Los Robles.

Un caso similar denunció Javier Muñoz, habitante de Altos del Sol Amado, “¿La luz?, ya no se llaman bajones sino ‘alumbrones eléctricos’, no puede ser posible que nos corten la electricidad dos y hasta tres veces al día a cualquier hora”.

Tengo una bebe de seis meses, es un dolor de cabeza cuando se va la luz, porque siempre cortan de noche, mi hija se desespera entre el calor y los zancudos. Es momento de que Corpoelec anuncie una solución efectiva, que se vean los resultados”, replicó Marlene Colmenares, quien se queja de la situación en el sector Los Estanques de la ciudad.

La versión de los afectados, afirma que los “racionamientos anunciados”, no parecen cumplir lo establecido, porque el suministro eléctrico “desaparece a cualquier hora del día pero preferiblemente en las noches, para amanecer asados al día siguiente”, narró Henri Bermúdez, entre sarcasmo y rabia.

2do corte del día # no queremos cronograma queremos solución vivir como antes con luz las 24h @CorpoelecZulia_ @OmarPrietoGob @trafficMcbo — kathe (@triniti2002) July 6, 2018

@trafficMcbo Por segunda vez sin luz en el soler 12:35 — Maria Alejandra (@mariaale823) July 6, 2018

siguen los cortes de luz 2 veces al día 1:45 a 4:45pm y de12:35 am yquien sabe cuando regrese @CorpoelecZulia_ @trafficMcbo @OmarPrietoGob — kathe (@triniti2002) July 6, 2018

Aún sin electricidad en la Urb. La Paz desde las 7 pm — •Teen Idle• (@ivana_belxn) July 6, 2018