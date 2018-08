Marabinos achacan largas colas en bancos a pago de Bono de Reconversión [+Fotos]

El caos reina en las afueras de las entidades bancarias de Maracaibo, donde el “más vivo” y los “bachaqueros” cobran primero, según denuncian los usuarios quienes realizan interminables colas para obtener los bolívares soberanos.

Cada institución establece un monto distinto para el retiro del dinero, ya sea por cajero o por taquilla las colas son interminables. Los clientes llegan a las 3:00 o 5:00 de la mañana en un intento por adquirir el dinero.

“Los bachaqueros siguen vendiendo el efectivo y son los primeros que pasan al banco. Llegué a las 5:00 de la mañana y no he podido entrar al banco. Hoy están dando 100 soberanos”, denunció Carolina Betancourt frente al Banco Venezuela, ubicado en la avenida 5 de Julio.

A juicio de Oliver Finol la mala organización en los bancos es la causante del retraso en el pago de los soberanos.

“El flujo de personas ha ido aumentando por el bono que dio el Gobierno. Los vigilantes no hacen nada para ordenar las colas y se forma el descontrol”, indicó.

María Pérez coincide con Finol. Para ella la gran cantidad de personas que asisten al banco lo hacen “para cobrar el bono y sacar efectivo para comprar comida un poco más barato”.

Protesta

Los adultos mayores trancaron la avenida 5 de Julio este miércoles para exigir celeridad en el proceso y el respeto que merecen a su edad. Aseguran que los cajeros no habían atendido “ni a 60 pensionados” cuando eran las 12:00 del mediodía.

Una comisión de la policía estadal acudió al banco para garantizar el orden y libre tránsito de los vehículos. Los usuarios destacaron que desde que llegaron a la entidad financiera se organizó la cola, por lo que solicitan resguardo policial frecuente en las instituciones bancarias.

En una sede del Banco Occidental de Descuento (BOD), ubicada en la misma avenida, los clientes aseguraron que más de 200 personas habían obtenido su dinero, pese a que “el proceso es lento”.

Nelly Salgado llegó a la sede financiera a las 7:00 de la mañana, luego de visitar una hora antes la filial principal y verificar que estaba desbordada por quienes acudieron en la búsqueda de efectivo.

“Allá no hubiese pasado nunca, acá por lo menos ya estoy más cerca de entrar al banco y tener los 100 bolívares soberanos -10 millones de los bolívares fuertes-“, dijo.

Fallas en el sistema

Los frecuentes bajones registrados en la capital zuliana impiden las realización de transacciones bancarias. Clientes del BOD, Banco Venezuela, Venezolano de Crédito y Provincial, ubicados en la Circunvalación 2, no pudieron obtener los soberanos. No fueron atendidos porque no “había sistema”.