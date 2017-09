Mafias del cobre venden el kilo hasta por 50 dólares

Una antigua puerta de tres metros de alto y una tonelada de peso, varas metálicas de postes eléctricos, cableados telefónicos y hasta pequeñas tuberías de aires acondicionados tipo Split, se convirtieron en el botín más codiciado por la delincuencia en Zulia.

¿El motivo?: Todos estos objetos están elaborados con cobre, el tercer metal más utilizado en el mundo y que por su perfección en la conductibilidad eléctrica, adaptabilidad y flexibilidad, es considerado un material estratégico por la industria, y ahora como una piedra preciosa para las mafias.

Comercios, alumbrado público, escuelas, instituciones estatales, urbanizaciones y barriadas, fueron atacados por la delincuencia. La creatividad hamponil no tiene límites. Son capaces de escalar más de 80 metros de altura de una antena de telecomunicaciones, sin protección alguna, para arrancar cables de alta tensión y guayas para extraer metros de cobre, sin temor a morir en el intento.

Versión Final entrevistó a las máximas autoridades policiales y militares en el estado Zulia, para obtener los detalles sobre las incidencias, cifras y zonas más vulnerables de lo que, en los últimos meses, se convirtió el segundo delito más frecuente en la entidad: el robo y hurto del material estratégico.

El director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), general de brigada Luis Morales Guerrero; el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la región, general de brigada Elio Ramón Estrada Paredes; y el secretario de Seguridad y Orden Público del Zulia, comisario Biagio Parisi, explicaron por qué este nuevo delito tomó auge en suelo zuliano.

Un negocio Redondo

“Un kilo de cobre en la frontera puede costar hasta 40 dólares, por lo que las ganancias son muy elevadas. El dólar negro está en más de 20.000 bolívares, y con vender un kilo de cobre a las mafias fronterizas, ya los delincuentes tienen una ganancia de 800 mil bolívares. Con eso tienen para pagarle a policías, militares y a quienes quieran”, reveló Parisi.

Aseguró que “esta modalidad de robos es muy lucrativa, por el valor del material que se llevan. En una semana, las mafias obtienen una ganancia de seis veces más que un asalariado”.

Ni por ser la máxima autoridad policial del Zulia, el comisario escapa de la delincuencia. “Yo vivo a unas cuadras de la Secretaría de Seguridad y Orden Público (calle 71 con avenida 3-H), se robaron los medidores de agua porque son de bronce y quedó el bote de agua. Al ladrón lo agarramos, le conseguimos varios medidores de agua robados y quedó preso”, narró.

Vecinos silentes

Biagio Parisi compartió responsabilidades por este nuevo flagelo. Achacó a la falta de sentido de pertenencia, “no solamente del que roba, sino también del que está alrededor y no denuncia”.

Recordó que “la puerta de la sede de la Onidex no se la robaron en diez minutos. Medía como tres metros de alto, pudieron utilizar hasta una grúa y ¿nadie se dio cuenta? Yo verifiqué en el registro del 911 y no había ni una llamada de ese día a la policía. La gente ve que están robando cobre en una tanquilla y no llaman a la policía, se callan”.

Para el secretario de Seguridad Ciudadana, el robo de material estratégico es un conflicto que involucra a sociedad, cuerpos policiales y trabajadores.

“Es un negocio muy grande y lucrativo, como la droga. Si un policía detiene a un ladrón de cobre y le ofrecen 200 mil bolívares, y si por casualidad ese funcionario tiene un hijo enfermo, seguro los va agarrar”.

Por ende, exhortó a los vecinos a denunciar: “Cuando usted vea un camión de Corpoelec o Cantv haciendo alguna reparación, pregúntele a los técnicos dónde está la orden de servicio, porque a veces dicen que están reparando y lo que están es robando. Si no tienen la orden, llame a la policía”.

Prefieren la C-1

Según los registros mancomunados de la GNB, PNB y la Secretaría de Seguridad, los cuerpos de seguridad del Zulia, semanalmente arrestan entre cuatro y siete personas por robo de material estratégico.

Las estadísticas policiales revelan que los sectores más afectados por las mafias de robacables en Maracaibo son San Miguel, Brisas del Sur, Día de La Raza, Nueva vía y El Progreso, por estar en las parroquias que atraviesan la Circunvalación 1, donde se concentra una cantidad importante de alumbrado público. Les siguen las parroquias Carracciolo Parra Pérez, Olegario Villalobos y Cacique Mara, así como los municipios donde se erigen las empresas petroleras.

El director de la PNB, general de brigada Luis Morales Guerrero, coincidió con Parisi al asegurar que “el cobre es vendido entre 40 y 50 dólares por kilo en la frontera”. Incluso admitió que “el hurto de materiales estratégicos suplantó el robo de vehículos”.

El jefe militar detalló que el cobre es pasado por un arduo proceso antes de ser trasladado hasta Colombia, “el metal es fundido y trasladado en cualquier móvil para luego ser vendido a un precio internacional”.

Venta ilegal

En épocas donde la crisis golpea el bolsillo de los venezolanos y el valor del dólar aumenta progresivamente, los zulianos buscan otros ingresos económicos y caen en la tentación de seguir el juego de la reventa del cobre, bronce y otros materiales.

José Alejandro –nombre ficticio– trabaja para una constructora de obras civiles y afirmó que su actual salario no le alcanza para mantener a su esposa y sus dos hijos. Ante su preocupante situación, el joven ingeniero busca otro tipo de entradas económicas.

Al salir de su oficina, dedica unas dos horas a “pelar” los cables que desde hacía un tiempo guardaba en su casa. Le saca las pequeñas cuerdas de cobre y minuciosamente, con mucha delicadeza, va enrollando las tiras en pequeños “moños”. Su objetivo es llegar al kilo de cobre, para luego salir a venderlos en los negocios de chatarra en Maracaibo, o en el mejor de los casos, en la frontera con Colombia

Los compradores del material estratégico ya no exhiben sus balanzas de pesos en plena vía pública. Ahora se observan pequeños negocios con letreros: “Se reparan aires acondicionados”, un creativo camuflaje para no ponerle fin al negocio ilícito.

—Señor, ¿En cuánto está el cobre?—, le pregunta un profesor universitario a un vendedor de chatarra, ubicado en la avenida 96-G del sector Cañada Honda, quien no se mostró muy convencido en responder.

—Tengo 10 kilos de cobre en mi casa, ¿en cuánto me lo compra?—, insiste el académico. En el acto, la mirada del comerciante cambia, ya entra en confianza.

—Yo te lo dejo ‘legalito’ en 22.000 bolos, tráete lo que tenéis pero con mucha prudencia. La policía está monitoreando la zona. Ellos están decomisando el material y se aprovechan—, aconsejó sin vergüenza el “chatarrero”, deseoso por concretar su compra.

Más presos

El jefe del Comando Zona 11-Zulia de la GNB, general de brigada Elio Ramón Estrada Paredes, detalló que efectivos militares a su mando detuvieron a 40 personas por el delito de robo y hurto de material estratégico, y retuvieron más de 40 toneladas de chatarra.

“Se están inspeccionando a las empresas que trabajan con ese tipo de material. Todos los días lo hacemos en los puntos de control, para atacar a las mafias que se han dedicado a robar cables y transportar camuflados el cobre. Hubo un caso reciente en La Guajira, donde agarramos un vehículo con un camión repleto de cobre en la parte del asiento y la cabina del conductor”.

El comandante admitió que el horario en que los robacables intentan pasar el material estratégico robado por la frontera con Colombia “es diverso”. “Estamos trabajando con la inteligencia operativa en la zona, para atacar a estas mafias y a las del combustible, buscamos atacar las caletas y a los vendedores informales de este producto”.

Material estratégico

Según la Ley Contra la Delincuencia Organizada, se denominan materiales estratégicos recursos como: el oro, cobre y bronce. Por ser generadores de producción en el país, representan un material fundamental para las empresas del Estado como Cantv, Pdvsa y Corpoelec. Esta última es la más atacada, pues los transformadores tienen grandes bobinas de bronce, apetecidas por el hampa.