Livio De los Ríos presenta su libro “Constituciones del Zulia en Tres Siglos”

Con las armoniosas notas del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical), el profesor Livio De Los Ríos, junto al Consejo de Publicaciones del Vicerrectorado Académico de la Universidad del Zulia, presentó este sábado su libro “Constituciones del Zulia en Tres Siglos“, obra que recoge la esencia de los zulianos como región.

Tras 10 años de investigación, hoy se materializó este contenido informativo que se dedica en gran parte a la reconstrucción histórica del Zulia. En sus 1.058 páginas, la investigación parte de abordar las instituciones políticas del estado y el Derecho Constitucional Estadal.

Desde el Teatro Baralt de Maracaibo, el académico resaltó “lo majestuoso” del estado Zulia acompañado de los rectores de LUZ y de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), Jorge Palencia Piña y Oscar Belloso Vargas, respectivamente, la vicerrectora académica de LUZ, Judith Aular de Durán, y la presidenta del Teatro, Jeanette Rincón.

La encargada de presentar el nuevo material de la colección Textos Universitarios de LUZ fue la vicerrectora Aular. Durante su intervención explicó que el libro, dividido en tres partes, contiene las constituciones que han regido al Zulia, desde 1864 hasta el 2011, y facilita otros documentos de interés presentados por el politólogo, abogado e historiador.

Aular explicó que en la primera parte del texto está plasmado el prólogo escrito por el reconocido jurista e historiador venezolano Allan Brewer Carías, quien revela lo que la obra ofrece y plasma su rigurosidad científica para crear textos referidos a las Constituciones de cada estado del país.

En la segunda, De los Ríos planteó 38 textos con rango constitucional. Inicia desde la Constitución del Estado Soberano del Zulia sancionada en 1864, luego en 1869 y 1874; pasa luego por la Constitución del Estado Falcón-Zulia, sancionada en 1881 y 1883; y finalmente recorre la Constitución del Estado Zulia desde 1891 hasta el anteproyecto de reforma parcial del 19 de agosto de 2013.

Y, por último, el ejemplar contiene documentos anexos de momentos clave en la historia de la región.

De los Ríos se mostró complacido por este nuevo logro en su carrera y agradeció a los presentes por compartirlo.

También agradeció a las autoridades de LUZ y al grupo de personas que contribuyeron a la realización del libro, específicamente a quienes le ayudaron a conseguir material en el exterior, en las bibliotecas de Caracas y los “miles de dólares” que les facilitaron para su publicación.

Desafortunadamente, la Universidad no pudo financiar la publicación del libro (…) Producimos porque queremos, porque sabemos que somos LUZ, pero no solo en mayúscula, sino también luz en minúscula, somos entendimiento y perseverancia. Esto que hacemos es un acto de autonomía de LUZ. Esto no es Livio De los Ríos, esto es todos. Yo solo soy una página del gran libro que es LUZ“, dijo.