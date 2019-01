Lisandro Cabello vincula a las sanciones de EEUU con causas de los apagones

“No hay racionamiento, sino que cuando el sistema se cae, nosotros lo protegemos. Recuerden que estamos en la época de mucho viento donde se sube la temperatura y cada grado son 100 megavatios“, aseguró el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, en relación con los apagones de más de dos horas que viven los zulianos a diario.

Durante la reunión semanal de seguridad, Cabello explicó que los cortes no obedecen a un plan de administración de carga, sino a interrupciones que se hacen en el sistema cuando este se cae por recalentamiento.

Aseguró que la Gobernación, junto con el personal de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), trabajan para lograr la estabilidad total del servicio y aseveró que el problema se arrecia por la falta de un “aceite especial” que deben aplicar en la conexión del cable sublacustre del Puente sobre el Lago de Maracaibo.

Agregó que el gobernador Omar Prieto ya pagó “más de 40 mil dólares” para obtener el aceite que, a su juicio, permitirá que no haya revisión constante del servicio. Aseguró que en las próximas horas llegará el insumo. “No diremos por dónde viene porque nos lo bloquean“, sentenció.

“Cuando el sistema no tiene todos sus componentes, se puede recalentar y en ese recalentamiento, sino se apagan algunos sectores para normalizar la situación, puede haber un apagón en la Costa Occidental del Zulia (…) Nosotros seguimos trabajando para restablecer el servicio eléctrico. Son cosas que la oposición sabotea y nosotros debemos atenderla“, explicó.

Cabello pidió a la población tener un “uso razonable” de la energía para disminuir “el problema eléctrico” en sus hogares.

Aquí los servicios públicos no se pagan y, si lo hacen, cuestan muy poco. En Colombia, por ejemplo, tener un aire acondicionado es un lujo, igual en Chile. No les digo que apaguen el aire que están usando pero si no está en uso ¿para qué tenerlo prendido?, enfatizó.