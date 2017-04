Iglesias se quedan sin palmas para el Domingo de Ramos

Jesús envió a dos discípulos con esta misión: ‘Vayan al pueblecito que está al frente, allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: El Señor los necesita, y los devolverá cuanto antes’. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: Digan a la hija de Sión: ‘Mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga’”. De este, el Evangelio según San Mateo, 21, nace la tradición del Domingo de Ramos, para conmemorar la entrada de Jesús a Jerusalén.

El versículo continúa narrando cómo los discípulos fueron e hicieron lo que él les había encomendado. “Trajeron la burra con su cría, colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente; extendían mantos en el camino, o cortaban ramas de árboles, con las que cubrían el suelo”. Desde entonces, el domingo anterior a la resurrección de Jesús se realiza la llamada “Procesión de las Palmas”, en todas las iglesias católicas del mundo. Hoy, 9 de abril, nuevamente se realizará esta celebración, para dar inicio a la Semana Santa 2017.

Según la tradición las parroquias deben entregar las palmas benditas a sus eles, pero este año la inundación del sembradío del proveedor Jorge Martínez, deja sin palmas a las 62 iglesias de Maracaibo, El Moján y La Cañada de Urdaneta que este les distribuye. “Se me perdió todita la cosecha. No pude recuperar ni una sola unidad de las 26 mil que estaban sembradas”, explicó Martínez. José aseguró que la inundación se originó tras las constantes lluvias en el sector La Campesina, del municipio Colón, donde se encuentra el sembradío. El padre Silverio Soto, vicario de la Catedral de Maracaibo, destacó que esto no afectaría en nada la celebración del Domingo de Ramos, porque los feligreses accedieron a llevar sus propias palmas o ramas de oliva para ser bendecidas.

Según el sacerdote, esta es una celebración muy importante para la feligresía, por el significado que tiene la tradición de llevarse las palmas benditas a sus hogares y colocarlas en algún lado de la casa en forma de cruz. Esta es la costumbre más emblemática de los Domingos de Ramos y desde los mayores de la casa, hasta las nuevas generaciones viven este día de gozo y todas las celebraciones de la Semana Mayor, aunque en diferente forma.