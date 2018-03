Hoy inician racionamientos de cuatro horas en estados al occidente del país [+Horarios]

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) publicó este miércoles el Plan de Administración de Carga para los estados Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa y Barinas.

Según la información publicada en su cuenta en Twitter, la compañía indicó que el racionamiento tendrá una duración de cuatro horas diarias en bloques comprendidos de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., de 4:00 a.m. a 8:00 a.m., de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. en horario diurno y de 8:00 p.m. a 12:00 a.m., 4:00 p.m. a 8:00 p.m., 12:00 p.m. a 4:00 p.m. en horario nocturno.

Corpoelec indicó que la nueva acción tiene como finalidad solventar las fallas eléctricas en la región sur-occidente del país generadas por “la disminución de los niveles de agua en las represas” de los mencionados estados.

La empresa recalcó que esta medida será tomada “con el fin de resguardar el sistema eléctrico suroccidente y a la vez beducir o parar el turbinado con el objetivo de preservar” las represas La Vueltosa (Fabricio Ojeda), Peña Larga y San Agatón.

CORPOELEC informa a los habitantes del Edo. Táchira, que debido a la disminución de los niveles de agua en las represas del sur occidente del país, se aplicará Plan de Administración de Carga, a partir del 15 de marzo, con duración de 4 horas. @LMOTTAD pic.twitter.com/b5nssy4VbK — Corpoelec Táchira (@corpoelectachir) 15 de marzo de 2018

