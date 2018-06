Hidrolago activará Plan de Emergencia en Santa Rita

Luego de siete meses de crisis hídrica en el municipio Santa Rita, directivos de Hidrolago se comprometieron, en mesa de trabajo, a brindar soluciones efectivas al problema que se ha venido presentando. En una reunión concertada viernes con el alcalde Alenis Guerrero, los representantes de las comunidades más afectadas por la escasez de agua expusieron sus planteamientos.

Dicho encuentro contó con la presencia de José Díaz, Gerente de Operaciones de Hidrolago, Armando Portillo, encargado de operaciones para la Costa Oriental del Lago, Luis Urdaneta, Director de Relaciones Institucionales de la Hidrológica del Zulia y Dave Cepeda, Presidente de la Cámara Municipal y demás concejales, encabezado por Alenis Guerrero.

Durante más de cuatro horas, representantes comunitarios expresaron sus quejas por tener más de siete meses sin servicio de agua por tubería, además de las irregularidades que aún se presentan con la venta del agua por pipa o camiones cisternas a precios exorbitantes. Guerrero, máxima autoridad local, reiteró que se ha mantenido en una lucha constante desde que asumió nuevamente la responsabilidad de dirigir el destino de Santa Rita, dedicándose a la supervisión de las estaciones de bombeo, la eliminación de tomas clandestinas, evitando la manipulación de válvulas y otros contratiempos que se han encontrado durante los primeros meses de gestión.

Acotó Guerrero que, aunque la mencionada crisis no es una responsabilidad directa de la alcaldía, es competencia directa de Hidrolago, su deber es brindar respaldo contundente en mejorar la calidad de vida de los habitantes y es lo que ha estado haciendo con marcado ímpetu en constantes reuniones con los diversos entes gubernamentales, haciendo valer la voz del pueblo.

“Si es para resolver tan grave problema, bienvenido sea todo aquel que quiera aportar, yo hago lo que puedo y trato de darle respuesta al pueblo en la medida de lo posible, les repito tengo un tanque y allí hay un pozo, pero esa agua no es apta para el consumo humano y así se lo hemos hecho saber a las comunidades, eso es solo para limpiar baños y ciertos implementos”, comentó.

Por su parte, Alexandra Prieto, habitante del sector Los Andes, dijo “soy ex dirigente del Psuv y acudí a esta reunión con Alenis porque él sabe de mi trabajo social en el municipio, 19 años en el proceso revolucionario y lamentablemente existe un bloqueo interno desde las mismas organizaciones del Gobierno Nacional, no todo aquí es culpa de la oposición, la idea es unificar esfuerzos, sin miramientos políticos y coincido con el alcalde en la no politización del tema del agua”.

Edison Heras, presidente del condominio de la Urb. Villa Rita del sector Barrancas, enfatizó en los altos costos en los cuales se está vendiendo la pipa de agua, pese a que ésta ha sido regulada por aprobación de la Cámara municipal en concordancia al decreto emanado por algunos alcaldes de la Costa Oriental del Lago. Solicitó la intervención de los cuerpos de seguridad del estado para detener la especulación en torno a este tema.

Al concluir la reunión, el Gerente de Operaciones de la Hidrológica anunció la inmediata activación de un Plan de Emergencia para atender la grave crisis que afecta a los habitantes de Santa Rita. Indicó Díaz que en los próximos días se hará la reapertura de la oficina de Hidrolago y Corpoelec en la ciudad, así como la activación a corto plazo de una sala situacional para el monitoreo constante del servicio y la recuperación de cuatro camiones cisternas para contrarrestar la crisis en las comunidades donde no se recibe agua por tubería.