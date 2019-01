Hasta tres crías de araguatos vendió en diciembre comerciante de animales silvestres

Un revuelo en las redes sociales y hasta en las autoridades locales causó la denuncia que se hizo a través de Versión Final sobre la venta ilícita de monos araguatos en la avenida La Limpia, a la altura de Tostadas El Réloj.

Según usuarios en Instagram, que suman más de 1200 reacciones, el hombre que exhibió durante diciembre a las crías de mono viviría en el municipio San Francisco y además de vender primates también expende loros y guacamayos.

Así lo denunció un usuario de Instagram que además de revelar la ubicación del sujeto pidió a las autoridades que acaben con este flagelo, pues esto es frecuente en esa vía, cerca de los reductores de velocidad, a la vista de los cuerpos policiales.

Otras denuncias de los usuarios, que concuerdan con las reacciones de ambientalistas, es que de una u otra manera las autoridades no han hecho nada para parar este conducta ilegal.

En varios comentarios en las redes sociales afirman que en el corredor vial Amparo también exhiben los monos, a los que encierran en una especie de jaula improvisada sin ningún techo que los proteja del inclemente sol y también en morrales.

Además en la avenida Falcón con Belloso también se ve a un hombre comercializando loros en la arteria vial. Otra de las denuncias destaca que en la avenida 15 Delicias entre las calles 78 a 85 también se exhiben aves a la venta en dólares y bolívares.

Un comerciante de Grano de Oro reveló que el vendedor logró expender hasta tres monitos en diciembre, el último por 30 dólares.

Para muchos es desconocida la Ley de Protección a la Fauna Silvestre. En uno de sus artículos, exactamente el 77 detalla que:

No podrá darse muerte en ninguna forma, tiempo y lugar a los animales que se especifican a continuación:

1. Las aves canoras y de ornato, y demás animales que sólo tienen valor en vida;

2. Todos aquellos animales que por sus hábitos sean especialmente benéficos a la

silvicultura, a la agricultura, a la ganadería o a la salubridad pública;

3. Aquellos animales cuyos productos sean aprovechables sin necesidad de

matarlos;

4. Los animales que pertenezcan a especies raras en el mundo;

5. Los animales que no sean comestibles o cuyos productos no tengan utilización

alguna.

Esta ley fue creada para regir la protección y aprovechamiento racional de la fauna

silvestre y de sus productos, y el ejercicio de la caza. La que considera fauna silvestre a los mamíferos, aves, reptiles y batracios que viven libremente y fuera del control del hombre en ambientes naturales y que no pueden ser objeto de ocupación sino por la fuerza. También los animales de igual naturaleza amansados o domesticados, que tornen a su condición primitiva y que por ello sean susceptibles de captura, como lo son los animales silvestres apresados por el hombre y que posteriormente recobren su

libertad.

Para @azulambientaalistas “Maracaibo y el Zulia carecen de autoridades ambientales. Este delito penalizado por nuestras leyes no debe seguir quedando impune”, destacaron.

Comprar un loro o un guacamayo, y hasta un mono no debe verse como algo normal pues ahí se está siendo cómplice de un delito penado por una Ley que parece estar engavetada. Algunos ambientalistas coinciden que en los tiempos de Gian Carlo Di Martino esto no se veía pues él como autoridad hacía valer las leyes.

Para los expertos en fauna silvestre, los monos tienen un 30% por ciento de probabilidad, pues desde que son separados de su madre necesitan una leche especial y específica para sobrevivir, además de una dieta balanceada que no incluye ni carnes, ni grasa, ni mucho menos sobras de comida.

“La gente desconoce que cuando adquiere uno de estos animalitos esta cometiendo un ilícito, y esto es penado por la ley. La gente a veces ve normal comprar un loro en algún semáforo”, señaló una ambientalista consultada.

A respuesta de la denuncia que hizo pública este diario, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, por medio de su cuenta en Twitter, aseguró que ha destinado a las principales autoridades encargadas de la seguridad de Maracaibo a parar este delito.