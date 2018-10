Gobierno garantizará la seguridad a jugadores y fanáticos durante la temporada de béisbol

Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, afirmó este lunes que el Gobierno Nacional desplegará un plan de seguridad durante la temporada de beisbol, con la finalidad de garantizar la tranquilidad de los deportistas y fanáticos en el territorio nacional.

Más de 3 mil 500 hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, se desplegarán desde el 12 de octubre en los principales estadios de béisbol y autopistas del país, para garantizar la seguridad de la fanaticada y jugadores durante esta temporada”, señaló Reverol.

El ministro destacó que el encuentro con los representantes de la LVBP, se lograron definir los detalles para fortalecer el Plan Integral de Seguridad para la temporada de béisbol nacional.

Resaltó que se coordinará la seguridad de los traslados de los deportistas, asignándoles a cada equipo, un grupo de seguridad especial y “además de garantizar el resguardo en los puntos de enganche en las principales troncales del país”.

El béisbol inicia este viernes

La acción en el béisbol criollo iniciará el próximo viernes 12 de octubre con el cotejo entre Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas que se disputará a la una de la tarde en el Estadio Universitario de Caracas. Ese mismo día jugarán Bravos de Margaritas vs Cardenales de Lara; Tigres de Aragua vs Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia vs Caribes de Anzoátegui.