Gobernadora Laidy Gómez dio a luz a su primogénita

#BienvenidaLucia mi sueño de vida ya es realidad. Domingo #23/12/2018 a las 9:35pm recibí al amor más maravilloso que una mujer pueda conocer, nació mi hija Lucia, el motor que ahora me da más vida y más fuerzas para luchar por este país, te traje al mundo en un momento muy difícil para Venezuela, pero tú eres esperanza hija de mi ser, hija de mi vida, así como todos los niños que nacen en este país y hoy necesitan de la fortaleza y el compromiso nuestro, para crear las oportunidades que les brindarán futuro a todos estos inocentes en la tierra que los ve nacer, ahora más que nunca a pasarle por encima a las adversidades y a los callejones ciegos que frustran las esperanzas y las oportunidades #VenezuelaEsTuPaisHijaMia 🍼💓🇻🇪 #SoyUnaMadreVenezolanaDispuestaALuchar #SoyUnaMadreQuiereMejorFuturo Bendiciones a todos las mujeres venezolanas que han asumido el reto de brindar esperanzas #FelizNavidadATodasLasMadresVenezolanas #InfinitasGracias a los Médicos Tachirenses que me permitieron traer a mi hija al mundo @dr.joseluiscarmona @dr_lucho excelentes profesionales y con gran vocación humana 🙏🏻