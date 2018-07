Gobernación posterga anuncio del Plan de Administración de Cargas

Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, informó hoy que el anuncio del Plan de Administración de Cargas sería pospuesto hasta que sea restablecido el servicio en los sectores que aún no cuentan con electricidad, tras la desconexión de una línea y la lluvia del martes.

“Nosotros hemos decidido que hasta que no tengamos el total de los circuitos -que hoy pueden estar caídos por consecuencias de la lluvia- con su conexión, no daremos el cronograma, para que no coincida con un sector que tiene horas sin electricidad, entonces también (sea afectado por) la continuidad de horas que le dará la Administración de Cargas”.

El Gobernador indicó que continúan trabajando para garantizar la tranquilidad del pueblo zuliano.

“Hay sectores donde no se ha restablecido el sistema eléctrico, una conexión de 400 megavatios salió del circuito, a las 1.30 de la tarde (de ayer) se consiguió donde estaba la posible ruptura y se comenzó a hacer la reparación”, explicó.

El aguacero registrado en la entidad también ocasionó la falta de energía en algunas comunidades. “No solo tenemos la falla principal que se recuperó, sino la falla en los sectores que estamos tratando de recuperar en la Sala Situacional de la Gobernación y Corpoelec”.

En la entidad se registraron protestas este jueves para exigir la restitución del servicio. Prieto informó que dio instrucciones a los cuerpos de seguridad para que se acerquen a donde se realice una tranca y conversen con la comunidad. Se levantarán los circuitos caídos en los sectores, a través de la sala situacional de Corpoelec y la Gobernación.