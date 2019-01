Gobernación abandonó la Plaza del Monumento a La Chinita

El salpicante sonido de una fuente de agua, el aroma de frescas flores, las risas y el correteo de niños y algún devoto observando el monumento de la Virgen, eran los adornos más preciados que tenía la plaza de Nuestra Señora del Chiquinquirá. Hoy, a casi quince años de su inauguración, solo la inseguridad, el abandono, la indiferencia y la oscuridad caminan por esos mismos pasillos.

Desde un carrito hecho de madera, el vendedor de chichas, Alonso Muñoz recuerda cómo hace apenas unos días un grupo de delincuentes se aprovecharon de la falta de funcionarios de seguridad para asaltar a una señora en las instalaciones donde reposa el monumento de la Virgen.

No hay policías, no hay seguridad y han ocurrido robos a plena luz del día. Eso es un nido de ladrones tanto en el día como en la noche. Últimamente no le han hecho remodelaciones, elaboraron un presupuesto pero al final no vi que le hicieron un cariñito y al caer la noche eso es una oscurana total”, dijo Alonso, quien añora la vida y el colorido que años atrás reinaban a diario en el sitio icónico para los marabinos.