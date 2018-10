GNB desaloja a buhoneros que “acamparon” cerca del metro

Desde las 10:30 p.m. de anoche, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desalojó a los buhoneros que trabajaban en los plataneros, terreno ubicado junto a la estación Libertador del metro de Maracaibo, quienes “acamparon” en el lugar luego de su expulsión del mercado popular Las Pulgas.

Una tercera sede fue tomada por los trabajadores informales, tras su segundo desalojo los buhoneros tomaron posesión del mercado mayorista Kay-Kay, ubicado al lado del puente España, cerca del terreno de los plataneros.

“Sacaron a todas las personas de Las Pulgas y nos ubicamos en ese terreno, entonces cuando nos pusimos ahí cometimos muchos errores, como vender las cosas con precios exorbitantes, pero eso no es culpa del mayorista, porque ellos nos venden a precios inaccesibles”, excusó Miguel Gonzales, comerciante informal.

Otros de los buhoneros planteó que había un rumor sobre que dejarían a los trabajados estar en los plataneros hasta enero, pero asevera que los “agarraron” en la madrugada sin decirles nada.

Se perdió mucha mercancía, carretas, aquí robaron un bolso lleno de dinero, nos han golpeado a hombres y a mujeres, incluso niños; yo llevo 11 años aquí, y he durado 3 días sin dormir y sin ir a mi casa por cuidar mi carretilla, porque me da miedo que vengan y me dañen o me la roben, tengo que estar pendiente de lo que es mío